Le ultimissime sul futuro di Palombi Le indiscrezioni del portale "Lalaziosiamonoi"

Simone Palombi a Salerno? E'possibile. Lotito ne ha parlato di recente con mister Colantuono ripromettendosi di approfondire il discorso subito dopo la partita con il Palermo, mister Inzaghi ha ammesso che il calciatore partirà dopo averlo blindato in estate, il diretto interessato è consapevole che a Roma non avrà spazio e accetterà la serie B a patto di avere garanzie su un posto da titolare. Garanzie che, con la maglia granata, non avrebbe. Che il suo destino possa essere lontano dall'Arechi? Non è da escludere, almeno stando a quanto riporta il sito "Lalaziosiamonoi" che, in un articolo piuttosto dettagliato, conferma che mezza serie B è sulle tracce dell'ex bomber della Ternana, un anno fa decisivo per la salvezza degli umbri. Sulle sue tracce ci sarebbero l'Avellno di mister Novellino, l'Ascoli, il Novara e il Carpi, società leggermente in vantaggio sulla folta concorrenza è che spera di accaparrarsi le prestazioni di un attaccante giovane, ma di indiscusso valore. Palombi, ad agosto, rifiutò a più riprese la Salernitana, convinto che a Roma avrebbe trovato il suo spazio come accaduto a tanti colleghi del vivaio biancoceleste che Inzaghi ha avuto la bravura e il coraggio di gettare nella mischia. Le cose sono andate diversamente, a gennaio ogni scenario è ipotizzabile.

Gaetano Ferraiuolo