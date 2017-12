Serie B: speciali classifiche, solo un granata presente Le varie graduatorie per assist, passaggi e disimpegni

Giovedì prossimo ultima volata per le maglie da leader del girone di andata nelle principali qualità espresse dai calciatori della Serie B sui terreni gioco. Non solo il gol, sono necessari altri fattori che consentono alla fine di vincere le gare. Nelle statistiche della Lega B, abbiamo considerato nella fattispecie: assist, passaggi e disimpegni.

Ebbene, per quanto riguarda la Salernitana in queste speciali classifiche compare il solo Sprocati nel ruolo di assistman (ben 6), alle spalle dei recordman Ciano del Frosinone (9 assist). Mentre il solo Andres Tello del Bari risulta presente in almeno due delle graduatorie.

Comandano: oltre Camillo Ciano per assist, Andrea Paolucci dellaTernana per passaggi (1285) ed Elia Legati della Pro Vercelli per disimpegni (144). Di seguito le classifiche:

ASSIST

Camillo Ciano (Frosinone) 9

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Matteo Scozzarella (Parma) 6

Andres Tello (Bari) 6

Alberto Cerri (Perugia) 6

Salvatore Molina (Avellino) 5

Fabio Mazzeo (Foggia) 5

Karim Laribi (Cesena) 5

Igor Coronado (Palermo) 5

KaramaKo Cissé (Bari) 4

PASSAGGI

Andrea Paolucci (Ternana) 1285

Gaston Brugman (Pescara) 1198

Walter Lopez (Spezia) 1033

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 1011

Simone Bentivoglio (Venezia) 1002

Andres Tello (Bari) 965

Riccardo Gagliolo (Parma) 964

Michele Castagnetti (Empoli) 963

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 935

Antonio Mazzotta (Pescara) 926

DISIMPEGNI

Elia Legati (Pro Vercelli) 144

Simone Romagnoli (Empoli) 132

Michel Pellizzer (V. Entella) 130

Daniele Gasparetto (Ternana) 120

Claiton Machado (Cremonese) 118

Alessandro Lucarelli (Parma) 114

Gennaro Scognamiglio (Cesena) 101

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 101

Massimo Volta (Perugia) 97

Andrea Mantovani (Novara) 95

Maurizio Grillo