Sprocati, gol e assist tra le specialità L'attaccante esterno granata nel mirino di tante squadre

Si chiama Mattia Sprocati ('93), il calciatore che quest'anno maggiormente si sta mettendo in mostra con la Salernitana. L'ex Pro Vercelli lo scorso anno ha raccolto in maglia granata 20 gettoni di presenza, realizzando 3 gol. Sono bastati per meritarsi la riconferma: l'attaccante esterno, infatti, è stato riscattato dalla dirigenza granata per un'abbordabile cifra (si parla di circa 110mila euro).

Partenza sprint nell'attuale torneo con 15 presenze, 5 gol e ben 6 assist (dietro solo a Camillo Ciano nella speciale classifica), poi una pausa dovuta a un infortunio e la ripresa, anche se il calciatore non ha ancora raggiunto il massimo del suo livello dopo lo stop forzato. Si tratta di un esterno dalle grosse qualità tecnico tattiche. Su di lui sono puntati gli occhi della Roma (e non solo). In particolare il tecnico giallorosso Di Francesco lo segue con grande interesse.

La società capitolina potrebbe ingaggiarlo già a gennaio, oppure nel prossimo calciomercato estivo, in cambio dell'intera proprietà del cartellino del centrocampista Matteo Ricci, più un cospicuo conguaglio a favore della Salernitana. Il talentuoso attaccante esterno deve, però, restare con i piedi ben piantati in terra, senza farsi incantare dalle sirene ed esprimersi al massimo se vuole continuare ad avere grandi ambizioni di carriera. Il ds Fabiani e Colantuono vigileranno in tal senso.

Maurizio Grillo