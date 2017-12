Palermo-Salernitana: la prevendita I biglietti potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate

Sono in vendita i biglietti per Palermo-Salernitana, gara valida per la ventunesima gionata del campionato di Serie B 2017-18 in programma giovedì 28 dicembre alle ore 20:30 all stadio “Renzo Barbera”. I biglietti potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, solo a tariffa intera su internet e presso gli Store ufficiali. Per il settore ospiti il costo è di 9 euro.

-TIFOSERIA SQUADRA OSPITE:

- I residenti nella regione Campania, nel rispetto del protocollo d'intesa 04-08-2017 e come stabilito dal GOS della Questura di Palermo, potranno acquistare il titolo di accesso allo stadio senza la titolarità di Tessera del Tifoso/Fidelity Card.

- Il Settore Ospiti potrà essere acquistato senza titolarità di Tessera del Tifoso/Fidelity Card sul circuito nazionale di biglietteria Vivaticket al costo di 9€.

- Il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19.00 del giorno che precede la gara. Non sarà dunque possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita.

VITERA TRAVEL

INDIRIZZO: Via Madonna delle Grazie, 33 Angri

TELEFONO: +39 081 0285744

EMAIL: info@viteratravel.it

TABACCHERIA MONTELLA

INDIRIZZO: via Roma, 229 Bellizzi

TELEFONO: +39 0828 51414

EMAIL: nicolamontella@tiscali.it

ORARI: Lun-Dom: 06.00/21.30

PRONTI PARTENZA VIAGGI

INDIRIZZO: via XXIV Maggio, 14 Cava de' Tirreni

TELEFONO: +39 089 9437919

EMAIL: prontipartenzaviaggi@gmail.com

MUSIKERYA

INDIRIZZO: Via G.Matteotti, 30 Eboli

TELEFONO: +39 0828 367355

FAX: +39 0828 367355

EMAIL: jobmusikerya@yahoo.it

ORARI: Lun-Sab:09.00/13.00 16.00/20.00 Dom:11.00/13.00

TABACCHI ROSA FEDERICO

INDIRIZZO: via Cellara, 43 Giffoni Val Piana

TELEFONO: +39 089 866730

EMAIL: rosa.federico77@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 06.00/13.00 15.30/21.00 Dom: chiuso

FUTURANSA TICKET

INDIRIZZO: Via N.B.Grimaldi, 87 Nocera Inferiore

TELEFONO: +39 081 5177515

FAX: +39 081 5177515

EMAIL: info@futuransa.it

ORARI: Tutti i giorni: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 21.00

N@VIGANDO.IT

INDIRIZZO: via Pecorari 395 Nocera Superiore

TELEFONO: 081 932894

FAX: 081 0098771

EMAIL: silvana87_sb@libero.it

ORARI: Mar-Dom: 10.30/21.00

BUENOSDIAS VIAGGI

INDIRIZZO: Via Giovan Battista Amendola, 61 Salerno

TELEFONO: +39 089 723916

EMAIL: info@buenosdiasviaggi.it

DAPRO VIAGGI

INDIRIZZO: Piazza Matteo Galdi, 15 Salerno

TELEFONO: +39 089271698

FAX: +39 089 4825059

EMAIL: anna@daproviaggi.it

FAN'S SHOP

INDIRIZZO: via Torrione, 135 Salerno

TELEFONO: +39 089 722364

EMAIL: biglietteria@fansshsop.eu

ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.15 16.30/20.15 Dom: chiuso

MILAGRO TRAVEL

INDIRIZZO: Via Armando Diaz, 21 Salerno

TELEFONO: +39 089 2753535 - 250105

FAX: +39 089 250946

EMAIL: info@milagrotravel.it

ORARI: Lun-Ven: 9.00-13.00/16.00-20.00

Redazione Sport