Mantovani, il gioiello della Salernitana Il ragazzo dalla faccia pulita, in campo sa farsi rispettare dagli avversari

E' Valerio Mantovani classe '96, il calciatore con il viso da bambino per bene, ma non tenero con i suoi avversari quando scende in campo, uno dei calciatori con più alto rendimento tra i granata. Lo scorso anno 13 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia per il difensore. Dopo un'ottima partenza scivolò in panchina a causa di alcune circostanze che non gli consentirono di mostrare tutte le sue qualità. Bollini lo accantonò non considerandolo più uno dei titolari.

Nell'attuale torneo il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Torino, ha già superato il numero dei gettoni raccolti nell'anno precedente: 14 presenze e un assist prezioso nella gara contro il Parma, terminata 2-2. Chiamato in causa per l'emergenza infortuni nel reparto arretrato, ha saputo guadagnarsi i galloni da titolare, non facendo rimpiangere gli assenti. Si è trovato, a volte, anche da solo a combattere nella difesa a tre, unico di ruolo, appunto per la mancanza dei suoi colleghi di reparto, cavandosela davvero alla grande. Ora con il ritorno dei suoi compagni, magari avrà la possibilità di alternarsi con loro tirando un po' il fiato.

Colantuono sembra credere molto nelle sue qualità e avrà la possibilità di operare con l'imbarazzo della scelta, dopo il periodo forzato con gli uomini contati. In questo periodo il Bologna lo sta seguendo con grosso interesse, segno che il ragazzo, che tra l'altro ha fatto parte della selezione Lega B di Massimo Piscedda, sta crescendo molto ed è già pronto per l'eventuale grande salto, probabilmente a fine stagione. Magari proprio con la Salernitana....

Maurizio Grillo