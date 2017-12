Qui Palermo: Nestorovski a riposo per una sindrome influenzale Mato Jajalo ed Aljaz Struna hanno lavorato regolarmente con i compagni

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla sfida di giovedì sera contro la Salernitana. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, un'esercitazione tattica dopo i consueti lavori di attivazione. La seduta si è conclusa con una sessione di tiri in porta da posizione ravvicinata. Mato Jajalo ed Aljaz Struna hanno lavorato regolarmente con i compagni. Ilija Nestorovski è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale.

Riatletizzazione e fisioterapia per Andrea Ingegneri, Michel Morganella e Gabriele Rolando.

I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani.

M.G.