Lotito: ci serve calore, altrove bramano proprietà così solide Il co-patron della Salernitana polemico per la poca partecipazione di tifosi ed istituzioni

È un Claudio Lotito abbastanza risentito quello che si è sentito durante la trasmissione Goal su Goal in onda su LiraTv. L’imprenditore romano ha lanciato un chiaro monito diretto sia ai propri tifosi che alle istituzioni locali: «Non si può parlare di investimento dato che non abbiamo ottenuto alcun ritorno. Stiamo compiendo un atto d'amore verso la città ma siamo rimasti delusi dalla giornata granata. La piazza deve contribuire così come la squadra, noi abbiamo dato anche più di quanto dovevamo. A Salerno si chiede sempre ma non ci si chiede mai su cosa dare. Stiamo investendo somme importanti, la squadra non ha mai avuto problemi al contrario di tante altre. Di questo bisogna che tifosi e istituzioni ce ne diano merito. Non è un obbligo fare quello che stiamo facendo. Abbiamo speso 15 milioni, il bilancio è in negativo. In futuro può capitare di tutto, il mondo è cambiato. Tante piazze, anche limitrofe, stanno cercando nuovi proprietari perché i presidenti si sono stancati di mettere soldi, mettono un punto e si fermano. Il calore serve a tutti, anche alla proprietà ed ai soci per dare un senso a tutti gli sforzi».

Redazione sport