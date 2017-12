Palermo-Salernitana: il cammino delle due squadre I risultati dalla prima di campionato a oggi

Di seguito il cammino di Palermo e Salernitana nell'attuale campionato:

PALERMO

1° Sab 26/08/17 PALERMO – Spezia 2-0 10’ Trajkovski (P), 52’ Nestorovski (P)

2° Sab 02/09/17 Brescia - PALERMO 0-0

3° Sab 09/09/17 PALERMO – Empoli 3-3 10’ Cionek (P), 14’ Coronado (P), 23’ Simic (E), 54’ e 90+4’ rig. Caputo (E), 77’ Gnahorè (P)

4° Sab 16/09/17 Foggia - PALERMO 1-1 42’ Nicastro (F), 80’ Murawski (P)

5° Mar 19/09/17 PALERMO – Perugia 1-0 81’ rig .Nestorovski (Pa)

6° Lun 25/09/17 PALERMO – Pro Vercelli 2-1 20’ Bifulco (Pr), 25’ e 51’ Nestorovski (Pa)

7° Sab 30/09/17 Ascoli - PALERMO 0-0

8° Dom 08/10/17 PALERMO – Parma 1-1 10’ La Gumina (Pal), 71’ Gagliolo (Par)

9° Sab 14/10/17 Frosinone - PALERMO 0-0

10° Sab 21/10/17 PALERMO – Novara 0-2 57’ e 70’ Moscati (N)

11° Mar 24/10/17 Carpi - PALERMO 1-3 10’ e 36’ Nestorovski (P), 82’ Sabbione (C), 83’ Embalo (P)

12° Sab 28/10/17 PALERMO – V. Entella 2-0 23’ rig. e 48’ Nestorovski (P)

13° Ven 03/11/17 Pescara - PALERMO 2-2 10’ Capone (Pe), 15’ Chochev (Pa), 33’ Nestorovski (Pa), 46’ Brugman (Pe)

14° Dom 12/11/17 Cremonese – PALERMO 1-2 21’ Claiton (C), 23’ Rispoli (P), 52’ Chochev (P)

15° Lun 20/11/17 PALERMO – Cittadella 0-3 43’ Kouamè (C), 64’ Strizzolo (C), 82’ Salvi (C)

16° Sab 25/11/17 Avellino - PALERMO 1-3 36’ aut. Molina (P), 48’ Gnahorè (P), 77’ Nestorovski (P), 81’ Molina (A)

17° Sab 02/12/17 PALERMO – Venezia 0-0

18° Dom 10/12/17 Bari - PALERMO 0-3 62’ Rispoli (P), 69’ Trajkovski (P), 75’ Coronado (P)

19° Sab 16/12/17 PALERMO – Ternana 1-0 2’ Rispoli (P)

20° Gio 21/12/17 Cesena - PALERMO 1-1 9’ Trajkovski (P), 34’ Jallow (C)

SALERNITANA

1° Sab 26/08/17 Venezia - SALERNITANA 0-0

2° Lun 04/09/17 SALERNITANA – Ternana 3-3 23’ Tremolada (T), 25’ e 49’ Bocalon (S), 31’ Albadoro (T), 58’ aut. Bernardini (T), 78’ rig. Vitale (S)

3° Sab 09/09/17 Carpi - SALERNITANA 1-0 35’ Malcore (C)

4° Sab 16/09/17 SALERNITANA – Pescara 2-2 25’ Capone (P), 71’ Pettinari (P), 78’ Sprocati (S), 90’ Minala (S)

5° Mar 19/09/17 Pro Vercelli - SALERNITANA 1-1 38’ Firenze (P), 65’ Schiavi (S)

6° Sab 23/09/17 SALERNITANA – Spezia 2-0 19’ e 67’ Rodriguez (Sa) 7° Ven 29/09/17 Parma - SALERNITANA 2-2 17’ Di Cesare (P), 32’ Lucarelli (P), 56’ Sprocati (S), 81’ rig. Vitale (S)

8° Sab 07/10/17 SALERNITANA – Ascoli 0-0

9° Dom 15/10/17 Avellino - SALERNITANA 2-3 48’ Kresic (A), 59’ Laverone (A), 72’ Rodriguez (S), 85’ Sprocati (S), 90+6’ Minala (S)

10° Sab 21/10/17 SALERNITANA – Frosinone 1-1 43’ Schiavi (S), 56’ Crivello (F)

11° Mar 24/10/17 Novara - SALERNITANA 2-3 17’ Gatto (S), 38’ da Cruz (N), 57’ e 64’ Sprocati (S), 90+3’ D Mariano (N)

12° Sab 28/10/17 SALERNITANA – Empoli 2-1 29’ Pasqual (E), 33’ e 36’ Bocalon (S)

13° Sab 04/11/17 SALERNITANA – Bari 2-2 5’ e 77’ Galano (B), 14’ e 45+3’ Rossi (S)

14° Dom 12/11/17 Cesena - SALERNITANA 3-3 3’ Kupisz (C), 22’ Konè (C), 27’ Rodriguez (S), 66’ aut. Pucino (C), 71’ Bocalon (S), 78’ Ricci (S)

15° Dom 19/11/17 SALERNITANA- Cremonese 1-1 33’ Ricci (S), 71’ Arini (C)

16° Sab 25/11/17 Cittadella-SALERNITANA 2-1 23’ Varnier (C), 32’ Pucino (S), 82’ Litteri (C)

17° Sab 02/12/17 Brescia-SALERNITANA 2-0 50' aut Vitale (B), 80' Caracciolo (B)

18° Sab 09/12/17 SALERNITANA – Perugia 1-1 75’ Bocalon (S), 90+2’ Buonaiuto (P)

19° Sab 16/12/17 Virtus Entella-Salernitana 0-2 29' Kiyne (S), 59' Sprocati (S)

20° Gio 21/12/17 Salernitana-Foggia 0-3 83' e 90+5 Floriano (F), 88' Agazzi

Maurizio Grillo