Colantuono: non adremo a Palermo per subire,stringiamo i denti L'allenatore della Salernitana parla in vista della trasferta di Palermo

Dopo la rifinitura matturina. l'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuoon, ha parlato della trasferta di Palermo attraverso i canali ufficiali della società:

“Dobbiamo ripartire innanzitutto dalla buona prestazione fatta col Foggia che paradossalmente a mio avviso è stata anche migliore di quella contro l’Entella. Il risultato ci ha penalizzato fortemente ma il campo ha raccontato un’altra partita. Detto ciò dobbiamo prendere atto del risultato e ripartire perché si prospetta subito davanti a noi una partita molto difficile contro la prima della classe e bisognerà tirare fuori una prestazione maiuscola se vogliamo recuperare punti”.

Sul Palermo:

“Il Palermo si affronta cercando innanzitutto di giocare il nostro calcio perché andare lì per subire soltanto non credo sia molto proficuo. E’ chiaro che ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire ma dobbiamo rimanere sempre compatti, giocando da squadra e provando ad offendere e ad attaccare perché in questo campionato partite chiuse in partenza non ce ne sono. Con grande rispetto dell’avversario dovremo provare a fare la nostra partita”.

Sulle condizioni della squadra:

“Purtroppo abbiamo tante defezioni con diversi giocatori che si sono fermati anche questa settimana e che si aggiungono ai già infortunati. Ci sono ancora alcuni giocatori da valutare e mi prendo tutto il tempo a disposizione per fare tutte le considerazioni del caso. C’è da stringere i denti e da stare compatti per arrivare a questa gara e fare il massimo sforzo possibile. Poi ci sarà la sosta che servirà anche per fare il punto della situazione”.

Redazione sport