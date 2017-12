Tedino: non inganni la sconfitta dei granata contro il Foggia VIDEO | Le dichiarazioni del tecnico rosanero alla vigilia della gara

Si giocherà domani alle 20:30 la sfida dell'ultima di campionato del girone di andata tra Palermo e Salernitana. Mister Tedino, ovviamente, mette in guardia i suoi contro i granata.

«Il fatto che il Palermo abbia costruito 4-5 palle gol… - ha dichiarato il tecnico rosanero - Non ho mai visto squadre che giocano 100 minuti nell’area di rigore avversaria. Nei campionati come la B non è facile giocare sempre nell’area avversaria. Nel secondo tempo a Cesena è successo che è uscito Cacia e loro hanno iniziato a difendersi molto bassi».

Chockev? «Sì, ha i 90’ nelle gambe. Come tutti, a parte Nestorovski che forse non li ha. Chochev è un giocatore per me poco rinunciabile, perché interpreta il gioco come piace a me. Non so se giocherà dall’inizio o dopo, ho dubbi che risolverò domani. Ci interessa molto fare bene partita dopo partita facendo più punti possibili. Il premio di campioni d’inverno non è così importante: ogni partita è da tre punti e non c’è mai un periodo in cui si possa abbassare la guardia, se abbassi la guardia prendi tre cazzotti e vai a casa. Stiamo sempre molto attenti a metter fuori le antenne, io sono abituato a parlare poco e a lavorare».

«Nestorovski in campo? - ha continuato mister tedino - Un dubbio è lui, l’altro è un centrocampista. Devo ragionare con calma e serenità. Abbiamo un bel rapporto di lealtà tra staff e squadra. Ho visto bene La Gumina e Trajkovski, vedremo».

Murawski è un po’ più stanco del solito.«Sono soddisfatto di Rajkovic, perché ogni giorno mette sempre qualcosa in più. Ha una gigantesca qualità morale e mi batterò fino all’ultimo secondo affinché possa riprendersi e diventare il giocatore forte che è. Si allena con noi ma fa ancora fatica negli spostamenti laterali. Balogh è meno esperto, un bambinone, ha passato un inferno ma credo che sia sulla buona strada. Deve aver pazienza, quello che ha avuto è molto delicato. Si è allenato con noi nell’ultima settimana, dunque alla ripresa dovrebbero essere in gruppo, ma non so quante tempo servirà per farli giocare. Amo molto i giocatori d’inserimento come Ghanoré e Chochev, quindi se dovesse giocare mezzala sinistra Chochev e mezzala destra Coronado non cambierebbe niente, non c’è nessun tipo di problema da questo punto di vista».

Sulla Salernitana: «Muove molto bene la palla e si sa distendere velocemente – ha concluso tedino - Ha giocatori che ribaltano il campo con facilità. La partita persa con il Foggia è stata straordinaria, persa alla fine».

Si ringrazia il collega Manuel Mannino di Forzapalermo.it

