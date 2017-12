Palermo-Salernitana: i convocati di mister Tedino Tra i ventitré c'è Nestorovski

Sono ventitré i convocati da Bruno Tedino per il match contro la Salernitana, in programma domani alle 20.30 allo Stadio ''Renzo Barbera'' e valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B ConTe.it. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Maniero, Pomini, Posavec.

DIFENSORI: Accardi, Bellusci, Cionek, Dawidowicz, Petermann, Struna, Szyminski.

CENTROCAMPISTI: Aleesami, Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Rispoli.

ATTACCANTI: Coronado, Embalo, La Gumina, Monachello, Nestorovski, Trajkovski.

Redazione Sport