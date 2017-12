Pareggio al Tardini, con il Parma in dieci per metà gara Alla fine il risultato di parità accontenta entrambe

Finisce 0-0 al Tardini, l’anticipo dell’ultima giornata di andata del campionato di Serie B tra Parma e Spezia. Gara in salita per i padroni di casa costretti all’inferiorità numerica già dal 42’ del primo tempo a causa di un doppio giallo rifilato ad Alessandro Lucarelli dall’arbitro Ros. Il calciatore del Parma viene punito aver fatto il “furbo” in area avversaria, colpendo il pallone con la mano e non con la testa. Lucarelli aveva rimediato la prima ammonizione appena 11 minuti prima. Gara nervosa, senza grossi spunti particolari. Nel primo tempo da segnalare una deviazione pericolosa di Granoche al 38’, però senza risultato.

Nella ripresa sono i padroni di casa, nonostante l’uomo in meno, a sfiorare il vantaggio al 15’ nella classica azione di contropiede: Di Gennaro prima salva la sua porta su tiro di Insigne, poi è Pessina a immolarsi sul successivo tiro di Baraye. Supremazia territoriale per gli ospiti, ma anche dopo i 4’ di recupero il risultato non cambia. Quarto pareggio di fila per il Parma, che sale a quota 33 in classifica. Lo Spezia, invece, è a 30 punti.

Parma – Spezia 0-0

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli (Cap.), Baraye (63′ Nocciolini), Insigne, Di Gaudio, Scozzarella, Gagliolo (63′ Sierralta), Scavone (V.Cap.), Dezi (73′ Corapi). A disposizione: Nardi, Dini, Scaglia, Munari, Ramos, Frediani, Barillà, Siligardi. All.: D’Aversa

AC SPEZIA 1906: Di Gennaro, Lopez, Giani, Bolzoni (61′ Giorgi), Terzi (Cap.), Pessina, De Col, Maggiore, Mastinu (77′ Ammari), Granoche (V.Cap.), Marilungo (82′ Forte). A disposizione: Bassi, Manfredini, Capelli, Ceccaroni, Soleri, Augello, Calabresi, Acampora, Vignali. All.: Gallo

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone (Formato-Mastrodonato; IV Uff. Derra

Note – Calci d’angolo: 7-6. Ammoniti: Lucarelli (31′), Terzi (47′), Maggiore (48′), Di Cesare (56′), Sierralta (73′), De Col (88′). Espulso Lucarelli al 42′ per doppia ammonizione. Recupero: 1’pt, 4’st. Spettatori: 10.984 (9.330 abbonati, 1.654 paganti di cui 906 ospiti) per un incasso complessivo 79.966,48 €.

Maurizio Grillo