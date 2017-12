Serie B: il quadro della ventunesima giornata In palio il titolo di campione d'inverno

Finito in parità 0-0 tra Parma e Spezia l'anticipo di ieri sera dell'ultima giornata di andata del campionato di Serie B, si giocano questa sera alle 20:30 le rimanenti gare. In vetta Palermo, Frosinone e anche Bari, in caso di una serie di risultati positivi provenienti dagli altri campi, cercano il titolo di campione d'inverno. Avvantaggiato il Palermo, non solo per i due punti di vantaggio sulla seconda. La gara casalinga contro la Salernitana in formazione rimaneggiata a causa dei tanti infortuni, pur da non considerarsi “facile” è alla portata dei rosanero. I ciociari, in trasferta a Foggia, squadra capace di esaltarsi in condizioni difficile, non avranno vita facile. Compito arduo anche per la compagine di Grosso di scena al “Cabassi”. Difficile per i galletti sperare in un successo contro la formazione di mister Calabro, caricati dalla vittoria di Cittadella di giovedì scorso. Jolly per l'Avellino da giocare contro la Ternana per lasciare la scomoda posizione della zona calda. Sempre in chiave play-out importanti sfide tra Brescia e Ascoli e tra Virtus Entella e Novara.

Le probabili formazioni

Stasera ore 20.30

Avellino-Ternana Unicusano (Stadio Partenio-Lombardi)

Avellino (4-4-1-1): Radu; Ngawa, Kresic, Migliorini, Marchizza; Molina, D’Angelo, Paghera, Bidaoui; Castaldo; Ardemagni. All. Novellino.

Ternana Unicusano (4-3-1-2): Plizzari; Ferretti, Vitiello, Valjent, Favalli; Bombagi, Paolucci, Angiulli; Tremolada; Albadoro, Montalto. All. Pocheschi.

Arbitro: Piscopo.

Diffidati: Laverone, Molina (Avellino); Gasparetto, Paolucci (Ternana Unicusano).

Squalificati: Suagher (Avellino), Carretta (Ternana Unicusano).

Brescia-Ascoli (Stadio Rigamonti)

Brescia (3-5-2): Minelli; Coppolaro, Gastaldello, Meccariello; Furlan, Bisoli, Ndoj, Martinelli, Longhi; Torregrossa, Caracciolo. All. Marino.

Ascoli (3-5-2): Lanni; De Santis, Addae, Cinaglia; Florio, D’Urso, Buzzegoli, Bianchi, Pinto; Perez, Lores. All. Cosmi.

Arbitro: Pinzani.

Squalificati: Cancellotti, Somma (Brescia); Gigliotti, Mogos, Padella (Ascoli).

Carpi-Bari (Stadio Cabassi)

Carpi (3-5-2): Colombi; Capela, Ligi, Brosco; Packonik, Verna, Mbaye, Saric, Pasciuti; Mbakogu, Malcore. All. Calabro.

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Tonucci, Marrone, D’Elia; Tello, Basha, Iocolano; Improta, Nené, Galano. All. Grosso.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Mbakogu (Carpi); Improta, Petriccione, Tello (Bari).

Squalificati: Poli, Sabbione (Carpi).

Cremonese-Cesena (Stadio Zini)

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Marconi, Renzetti; Cavion, Pesce, Croce; Piccolo; Brighenti, Paulinho. All. Tesser.

Cesena (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Perticone, Scognamiglio, Fazzi; Kupisz, Cascione, Kone, Dalmonte; Laribi; Jallow. All. Castori.

Arbitro: Martinelli.

Diffidati: Almici (Cremonese); Fazzi (Cesena).

Squalificati: Arini (Cremonese).

Foggia-Frosinone (Stadio Zaccheria)

Foggia (3-5-2): Tarolli; Camporese, Coletti, Martinelli; Loiacono, Agnelli, Agazzi, Deli, Rubin; Beretta, Floriano. All. Stroppa.

Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano; D. Ciofani, Dionisi. All. Longo.

Arbitro: Chiffi.

Diffidati: Loiacono (Foggia); Ciofani M., Gori (Frosinone).

Squalificati:

Palermo-Salernitana (Stadio Barbera)

Palermo (3-5-2): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahorè, Jajalo, Coronado, Aleesami; La Gumina, Trajkovski. All. Tedino.

Salernitana (4-3-3): Adamonis; Pucino, Bernardini, Mantovani, Vitale; Minala, Signorelli, Ricci; Di Roberto, Rossi, Sprocati. All. Colantuono.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Minala, Pucino, Ricci (Salernitana).

Perugia-Empoli (Stadio Marinelli)

Perugia (4-4-2): Nocchi; Del Prete, Volta, Monaco, Belmonte; Terrani, Brighi, Colombatto, Buonaiuto; Di Carmine, Cerri. All. Breda.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Simic, Veseli, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Caputo. All. Vivarini.

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Krunic (Empoli).

Squalificati:

Pescara-Venezia (Stadio Adriatico-Cornacchia)

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perotta, Mazzotta; Valzania, Proietti, Brugman; Mancuso, Pettinari, Capone. All. Zeman.

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Bruscagin; Zampano, Fabiano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Zigoni, Moreo. All. Inzaghi.

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Bovo, Coulibaly (Pescara), Domizzi (Venezia).

Squalificati: Carraro (Pescara); Falzerano (Venezia).

Pro Vercelli-Cittadella (Stadio Piola)

Pro Vercelli (4-3-3): Marcone; Germano, Bergamelli, Legati, Mammarella; Castiglia, Vives, Altobelli; Vajushi, Raicevic, Firenze. All. Atzori.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Adorni, Benedetti; Bartolomei, Iori, Pasa; Chiaretti; Arrighini, Kouame. All. Venturato.

Arbitro: Di Paolo.

Diffidati: Bergamelli, Konate (Pro Vercelli).

Squalificati: Schenetti (Cittadella).

Virtus Entella-Novara (Stadio Comunale)

Virtus Entella (4-3-3): Iacobucci; Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio; Palermo, Troiano, Crimi; De Luca, Diaw, La Mantia. All. Aglietti.

Novara (3-4-2-1): Montipò; Golubovic, Troest, Del Fabro; Dickmann, Moscati, Orlandi, Calderoni; Di Mariano, Da Cruz; Maniero. All. Corini.

Arbitro: Giua.

Diffidati: Crimi, De Luca, Eramo (Virtus Entella), Da Cruz (Novara).

Squalificati: Casarini (Novara).

Maurizio Grillo