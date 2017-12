La trasferta gastronomica-culturale del Salerno Club 2010 I tifosi granata al seguito della squadra nella trasferta siciliana

Le trasferte della Salernitana consentono ai tifosi non solo di seguire da vicino le sorti della propria squadra del cuore, ma offrono la possibilità di conoscere nuova gente, vedere nuovi posti, come nella fattispecie le bellissime chiese palermitane e perché no, anche di assaggiare le prelibatezze dei luoghi, come appunto la cucina tipica siciliana. Anche nell’ultima “onerosa” trasferta, alcuni tifosi hanno gridato “presente”, sobbarcandosi un viaggio in aereo tutt’altro che confortevole. Le foto che potete ammirare nella fotogallery sono state scattate da alcuni associati del Salerno Club 2010, che insieme ad altri supporter granata stanno in questo momento passeggiando nella splendida città isolana. Presente la delegazione formata dal vice presidente esecutivo Rosario Camaggio, dall’addetto stampa Andrea Criscuolo, dall’addetto alle trasferte Girolamo Barbato. Con loro Antonio Ceni, Gennaro Gioviale, Rosario Salsano, Emiliano Gammaldi, Ettore Ceni e Tommaso Di Cesare (palermitano doc ma simpatizzante granata). La speranza è che al loro rientro i sorrisi siano ancora... più smaglianti.

Redazione Sport