Alle 20:30 Derby B sul canale 696 di Otto Channel Commenti LIVE sulle partite di Salernitana e Avellino

Andrà in onda questa sera, alle 20:30, una nuova puntata di "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel. In studio con Carmine Quaglia, i giornalisti Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e il direttore editoriale de “Il Bello dello Sport” Angelo Ferraro. Commenti live sulle gare Palermo-Salernitana e Avellino-Ternana. Alla fine delle partite collegamento con le mixed zone del “Barbera” con Massimiliano Grimaldi e del “Partenio-Lombardi” con Angelo Giuliani, per ascoltare il commento dei protagonisti sempre in diretta in OffSide. I telespettatori, come sempre, protagonisti con telefonate, sms, messaggi whatsapp anche con la soluzione audio. Telefona allo 0825/23743, sms e whatsapp al 342/8725223.

Redazione Sport