Quando Bogdani zittì i 30mila del Barbera... Show in conferenza stampa di Baldini, che performance di Bombardini!

Che Palermo sia un campo ostico per tutti è risaputo, merito anche di una tifoseria quest'anno meno numerosa del solito, ma che per antonomasia ha sempre rappresentato uno dei punti di forza della squadra rosanero. In passato, però, la Salernitana è stata capace di espugnare il Barbera regalando al proprio pubblico domeniche indimenticabili, bellissime, difficili da raccontare a chi non era presente sugli spalti. L'ultima, in ordine cronologico, è storia del 2004, quando i granata di Stefano Pioli sembravano destinati al ruolo di vittima sacrificale a cospetto dello squadrone guidato da Silvio Baldini che, in settimana, si era ulteriormente rinforzato con gli arrivi dei centrocampisti Corini e dei fratelli Filippini e dell'attaccante Jeda, un quartetto da brividi che arricchiva una rosa che, anche in A, avrebbe fatto la sua bella figura, Nel match d'andata, tuttavia, la Salernitana aveva letteralmente dominato, passando meritatamente in vantaggio con un beffardo colpo di testa di Tulli e sfiorando a ripetizione il raddoppio. Al 95', però, ,mentre l'Arechi era già in tripudio, ecco la prodezza di Gasbarroni e l'1-1 assolutamente immeritato.

Dinanzi a 32mila spettatori, la Salernitana decise di trasformarsi in una vera e propria big del campionato e disputò la classica partita perfetta, scortata da una decina di sostenitori: gli altri, per problemi di trasporto,erano rimasti a metà strada ed erano stati costretti a seguire la partita per radio o in televisione. Primo tempo di sofferenza, ma l'occasione più ghiotta capitò sui piedi di Giorgio Di Vicino: attentissimo il portiere Berti a deviare in angolo con un ottimo riflesso. La performance di Botticella tra i pali e la superlativa prova di Samuele Olivi (che annullò Luca Toni) passarono colpevolmente in secondo piano perchè nella ripresa Davide Bombardini si mascherò da Alberto Tomba e seminò gli avversari come birilli fornendo due assist strepitosi per Bogdani, bravo e fortunato a gonfiare la rete per l'incredibile 0-2. Nel mezzo anche la traversa da distanza siderale Di Vicino e gli applausi ironici di Bombardini al suo ex pubblico per rispondere ai fischi al momento della sostituzione. In sala stampa show del tecnico Baldini ripreso anche dai media nazionali, con una sorta di attacco al presidente Zamparini e l'inevitabile esonero a favore di Guidolin. Un tripudio che avvicinò la Salernitana alla zona promozione e che ancora oggi è ricordato con emozione da tutti...

PALERMO-SALERNITANA 0 - 2 (primo tempo 0 - 0)

Marcatori: 14’ st Bogdani, 39’ st Bogdani.

PALERMO (3-4-2-1): Berti, Ferri, Atzori, Conteh, Filippini, Di Donato (18' st Gasbarroni), Corini, Masiello, Filippini, Jeda (23' st Pepe), Toni. A disp.: Comi, Vasari, Accardi, Pepe, Codrea, Mutarelli, Gasbarroni.

SALERNITANA (4-3-3): Botticella, Mezzanotti (41' st Rinaudo), Olivi, Perna, Molinaro, Russo, Breda, Longo, Bombardini (41' st Lai), Bogdani, Di Vicino. A disp.: De Lucia, Corneliusson, Tulli, De Angelis, Lai, Caputo, Rinaudo.

Ammoniti: Masiello (P), Berti (P), Corini (P), Bogdani, Breda, Molinaro, Olivi.

Arbitro: Andrea De Marco di Chiavari.

Gaetano Ferraiuolo