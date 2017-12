TMW: le ultime sul mercato granata Le indiscrezioni dei giornali nazionali

Smentite di rito a parte, sarà un mercato molto intenso per la Salernitana, specialmente in uscita. Andranno via, infatti, i vari Cicerelli, Kadi, Asmah, Rosina, Zito, Della Rocca e forse Rodriguez e Rizzo, senza dimenticare che la Roma ha messo gli occhi su Sprocati, che Di Roberto ha giocato molto meno di quanto si aspettasse e che Radunovic dovrà accettare di diventare il secondo portiere dopo le performance di Adaomis. Il sito Tuttomercatoweb racconta di un imminente incontro tra la dirigenza granata e Paolo Paloni, agente di Rizzo che, in queste ore, ha ricevuto le offerte di Ascoli, Cesena, Empoli, Padova, Livorno e Pisa. Proprio i toscani avrebbero sondato il terreno anche per Rosina, proposto a Lecce e Perugia anche a costo di caricarsi sulle spalle parte dell'oneroso ingaggio. Cicerelli, invece, piace alla Sambenedettese di Capuano, il Bologna segue Mantovani, Tuia è nel mirino dello Spezia, ma sarà out almeno fino a febbraio ed ha il contratto in scadenza così come Bernardini e Perico. In entrata tutto ruoterà intorno alle cessioni: il noto esperto Gianluca Di Marzio parla di un imminente incontro tra Lotito e Palombi e conferma la nostra anticipazione su Di Gennaro, mentre Crecco potrebbe andare altrove per giocare di più. Per ora concentriamoci su Palermo-Salernitana, da domani si apriranno ufficialmente le danze e può succedere davvero di tutto...

Gaetano Ferraiuolo