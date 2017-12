LIVE | Palermo-Salernitana: 3-0, la chiude Jajalo Segui la cronaca live della gara tra Palermo e Salernitana su granatissimi.ottopagine.it

Altro 3-0 incassato dalla Salernitana. Alla rete di Chochev nel primo tempo, si sono aggiunte quelle di Monechello e Jajalo nella ripresa. La Salernitana aveva iniziato bene la seconda metà di gara, ma il doppio giallo rimediato da Vitale ha tagliato le gambe ai suoi. Dubbi su un'azione di gol fantasma capitata a Bocalon, e lo stesso attaccante poco dopo ha colpito un palo. Il risultato forse è eccessivo, ma il Palermo ha sicuramente meritato i tre punti.

GARA TERMINATA

48': proprio all'ultimo istante di gara arriva anche la terza rete dei padroni di casa, firmata da Jajalo sugli sviluppi del calcio d'angolo.

Gol del Palermo

48': ancora Coronado vicino al gol, ma bravo Adamonis a chiudere lo specchio e vediare in angolo.

Tre minuti di recupero.

42': ci prova anche Coronado, ma la conclusione del brasiliano accarezza l'esterno della rete.

36': entra Sprocati al posto di Bocalon. Nel Palermo dentro Dawidowicz per Trajkovski.

34': raddoppio dei rosanero dopo un'azione di ripartenza iniziata da Trajkovski e finita da Monachello, freddo nel battere Adamonis.

Gol del Palermo

32': Salernitana ancora viva, con la deviazione di Bocalon, successiva al cross di Zito, fermata dal palo.

30': potente conclusione dalla distanza di Trajkovski, ma la traiettoria del tiro si spegne a lato della porta.

24': primo cambio anche per il Palermo, dentro Monachello per Nestorovski.

22': episodio di gol fantasma per la Salernitana, con il colpo di testa di Bocalon fermato da Posavec, ma non è chiaro se l'intervento sia arrivato quando il pallone si trovava prima o dopo la linea.

20': Coronado si costrisce da solo un'azione da gol, dribbling e tiro a giro sul secondo palo che si spegne di poco a lato.

16': la Salernitana prova a fare gioco, ma il Palermo chiude tutti gli spazi, forte anche della superiorità numerica.

10': giallo anche per Murawski.

8': Colantuono chiama il 4-3-2.

7': secondo giallo per Vitale, Salernitana in dieci.

6': secondo cambio per la Salernitana, dentro Odjer per Minala.

3': la Salernitana ha iniziato con il piglio giusto questo secondo tempo, con diverse azioni propositive.

INIZIA LA RIPRESA

La Salernitana è sotto di un gol all'intervallo. Per ora decide la gara la rete di Chochev, arrivata al termine di un'azione discussa, in quanto Zito si trovava a terra in attesa di cure. Al di là di questo episodio, i rosanero stanno meritando il vantaggio. Poca roba la squadra di Colantuono.

FINE PRIMO TEMPO.

48': Struna sfiora l'autogol con una deviazioen su tiro dalla distanza di Vitale. Palla che sfiora il palo.

47': altra ottima occasione per il Palermo, ma Nestorovski sul secondo palo non riesce a correggere in rete un traversone da calcio da fermo.

Quattro minuti di recupero.

43': partita abbastanza dura, con l'ennesimo giallo ai granata, questa volta per Vitale.

40': chence per la Salernitana con Bocalon che di testa incrocia ma non inquadra la porta.

38': i granata accusano il colpo e non riescono a reagire.

34': il difensore del Palermo non ce la fa, dentro Murawski.

32': fallo di Zito su Rispoli, ammonito il centrocampista napolentano.

30': il Palermo riparte con Zito a terra dolorante, i granta vengono spiazzati da un lancio lungo dalla trequarti che pesca Chochev, il quale in doppia battuta porta avanti i suoi.

Gol del Palermo.

25': ritmi abbastanza blandi con le due squadre che vivono di lampi improvvisi.

20': primo ammonito della gara, giallo a Minala per fallo su Jajalo.

17': subito un cambio nella Salernitana, Rossi costretto ad uscire in favore di Rodriguez.

15': Bernardini chiude all'ultimo Coronado, intento a calciare a pochi passi dalla porta.

13': arrivano anche le priem conclusioni verso la porta, per i granata ci prova Ricci dalla distanza. Nei rosanero Nestorovski conclude in area, ma Adamonis chiude bene.

12': è Trajkovski l'uomo più pericoloso dei suoi, con diverse giocate individuali.

9': è il Palermo a gestire il possesso in questa fase iniziale.

7': primi minuti in cui la Salernitana cerca di trovare spazi utili, Rossi è partito leggermente più arretrato rispetto a Bocalon.

5': Trjkovski tenta una giocata personale, ma viene chiuso bene dalla difesa granata.

3': a terra Posavec dopo un contrasto di gioco.

Ore 20:33 GARA INIZIATA

Ore 20:31 le due squadre scendono in campo

Tutto pronto al "Barbera" per Palermo-Salernitana, ultima gara del 2017 granata, ed ultima sfida del girone d'andata della Serie B. La squadra di Colantuono deve far fronte a diverse indisponibilità degli ultimi giorni, tra cui Schiavi, Popescu, Gatto e Rosina. Per questo motivo l'allenatore romano ha optato per un 3-5-2 con Vitale arretrato nuovamente sulla linea dei difensori centrali, ed il ritorno di Zito tra i titolari sull'out mancino. La coppia d'attacco sarà Bocalon-Rossi.

Nei padroni di casa ce la fa Nestorovski, il quale guiderà l'attacco rosanero, supportato da Trajkovski. A centrocampo Chochev vince il ballottaggio su Gnahoré, mentre a Coronado sono affidate le chiavi delle squadra.

Il tabellino:

PALERMO (3-5-1-1): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli (34'pt Murawski), Coronado, Jajalo, Chochev, Aleesami; Trajkovski (37'st Dawidowicz); Nestorovski (24'st Monachello). A disp.: Maniero, Pomini, Accardi, Embalo, Gnahoré, Fiordilino, Szyminski, Petermann. All.: Bruno Tedino.

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Mantovani, Bernardini, Vitale; Pucino, Minala (6'st Odjer), Signorelli, Ricci, Zito; Rossi (17'pt Rodriguez), Bocalon (36'st Sprocati). A disp.: Iliadis, Russo, Asmah, Kiyine, Rizzo, Di Roberto, Alex, Cicerelli, Kadi. All.: Colantuono.

Arbitro: Minelli di Varese.

Ammoniti: Minala (S), Zito (S), Vitale (S), Murawski (P).

Espulsi: Vitale (S).

Reti: 30'pt Chochev (P), 34'st Monachello (P), 48'st Jajalo (P).

Simone Gallo