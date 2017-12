Le pagelle: centrocampo inesistente, l'attacco non punge Vitale ingenuo, che fine ha fatto Minala?

Altra prova sfortunata per la Salernitana, capace di mettere sotto a tratti un Palermo molto fortunato, agevolato da una serie di decisioni arbitrali e che ha capitalizzato al massimo gli unici tre tiri in porta della gara. Ecco le nostre pagelle, bocciato in toto un centrocampo che non ha nè difeso nè attaccato.

Adamonis 5: sul primo gol si fa trovare impreparato, il tiro di Chocev era tutt'altro che irresistibile e lui si arrende ancor prima di provarci. Sul secondo si fa beffare sul suo palo, due passi indietro rispetto alle settimane scorse. Serve un portiere d'esperienza?

Pucino 5: il Palermo attacca principalmente sulla sua corsia di competenza, lui ha il demerito di non varcare praticamente mai la ,metà campo permettendo all'avversario di fare praticamente quello che vuole. Ha il demerito di sbagliare anche i falli laterali

Vitale 3: ormai da settimane non si vede più quel calciatore splendido ammirato per tutta la stagione scorsa e per buona parte del girone d'andata. Era già da rosso il primo inutile e ingenuo fallo di reazione, nella ripresa completa l'opera saltando con il gomito altissimo.

Mantovani 6: non sbaglia nulla almeno per 75 minuti a cospetto di avversari forti, sulla rete del vantaggio rosanero è semplicemente sfortunato

Bernardini 6: annulla Nestorovsky e non era cosa semplice, partita da 7 fino alla rete del raddoppio, quando viene saltato nettamente e non riesce a rimediare in tempo. Sul terzo è mal posizionato, ma la testa era già alle vacanze

Zito 5,5: il Palermo la sblocca su un fallo che subisce e che solo l'arbitro non vede, è l'unico a sfornare qualche cross interessante almeno da palla inattiva

Signorelli 4: prova assolutamente inconsistente, purtroppo sta diventando un'abitudine. Il lancio per i raccattapalle a metà ripresa la fotografia di una partita da bocciatura totale sotto tutti i fronti

Ricci 4,5: predica nel deserto, prova a distribuire qualche pallone senza ricevere assistenza. Sparisce nella ripresa

Minala 4,5: dal derby in poi ha "vissuto di rendita". Giusto il cambio, non ne ha indovinata una rischiando anche la doppia ammonizione. Salterà la prima del girone di ritorno

Rossi sv

Bocalon 5: prende due palloni, colpisce un palo e forse un gol lo fa. Restiamo dell'avviso, però, che serva un grande attaccante e che l'ex Alessandria continui a nascondersi dietro all'avversario peccando in cattiveria agonistica

Rodriguez 5,5: guarda un'infinità di punizioni, almeno ci prova e sgomita. Quando deve calciare, però, si perde

Odjer 4,5: entra malissimo in gara

Colantuono 5: la sua squadra è in emergenza, ma nelle ultime due gare non si è visto quel carattere che doveva trasmettere. Risplovera Zito dopo 4 mesi, dimentica che in panchina c'è Alex che è uno dei più bravi, dà fiducia a un Bocalon in affanno e non si accorge che Ricci e Signorelli insieme fanno troppa fatica

Gaetano Ferraiuolo