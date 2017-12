VIDEO | Colantuono: Foggia-Palermo, meritavamo 4 punti Il mister: "Loro scorretti, sull'1-0 dovevano buttare il pallone fuori"

Non funziona la cura Colantuono. Secondo 0-3 di fila, qualche cambio discutibile, nessuna reazione caratteriale, ma anche un pizzico di sfortuna e qualche torto arbitrale di troppo. Il mister granata, durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), ha dichiarato quanto segue: "Nel primo tempo è stata una partita motlo tattica, nessuna delle due squadre ha fatto granché. Eravamo poco concreti negli ultimi 16 metri, abbiamo vanificato la buona mole di gioco prodotta e mi dispiace. Il Palermo non è primo in classifica per caso, ma tutto sommato la gara è stata disceta: mi aspettavo che la buttassero fuori quando Zito era a terra, su questo la Salernitana deve crescere e non può concedere quell'opportunità per distrazione. Dobbiamo lavorare molto su tanti aspetti, ci manca l'attacco alla porta: forse non crediamo nelle nostre qualità, abbiamo mezzi importanti e dobbiamo sfruttarli. Gli altri ci stanno punendo su una singola giocata, del resto abbiamo affrontato il reparto offensivo più forte della categoria". "

Si parla inevitabilmente di mercato: "Dobbiamo cercare di migliorare la nostra classifica, facendo crescere i giovani che ci sono. Sono una persona ambiziosa e vorrei che facessimo qualcosa in più, il secondo tempo in 10 contro 11 abbiamo fatto noi la partita contro il Palermo sfiorando il pareggio e colpendo il palo. Con la società faremo le giuste valutazioni, nessuno si tirerà indietro se sarà necessario fare qualcosa". Colantuono chiosa così: "Le gare vanno contestualizzate. Lo 0.-3 contro il Foggia è bugiardo, oggi lo stesso discorso. Se avessimo conquistato 4 punti non avremmo rubato nulla, oggi abbiamo fatto una buona partita senza concedere nulla al Palermo. Se poi ci si aspettava che venivamo qui per dominare, evidentemente si è fuori strada.Ci sono delle difficoltà sulle quali lavorare, ma anche qualità che dobbiamo esaltare. Loro non sono stati ocrretti, la palla andava messa fuori. Chiaramente la classifica va migliorata e dobbiamo attrezzarci, con la società saremo pronti a parlarci e a capire dove poter intervenire se ci sarà l'occasione".

Gaetano Ferraiuolo