Mantovani: ci aspettavamo che calciassero fuori il pallone | Il difensore: "Siamo stati ingenui. Mercato? Resto a Salerno"

Durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto IN ESCLUSIVA il difensore della Salernitana Valerio Mantovani, molto rammaricato per il ko contro la Sicilia: "Non si è vista questa grande differenza con il Palermo, ma è la seconda partita di fila che perdiamo immeritatamente per 3-0 e questa cosa fa molto male. Nella ripresa, sotto di un gol e con un uomo in meno, abbiamo dimostrato di essere grintosi e potevamo pareggiarla in due occasioni, lo avremmo ampiamente meritato. Sicuramente alcuni errori sono nostri, dobbiamo essere più attenti e concentrati su alcune situazioni: non sarebbe maturo prendersela con gli allenatori, in campo andiamo noi e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità ripartendo nel girone di ritorno con la cattiveria agonistica giusta. Testa bassa e pedalare: ci tocca stare più svegli, sul primo gol ci siamo fermati tutti convinti che il Palermo buttasse fuori il pallone, sono ingenuità che si pagano a caro prezzo contro avversari del genere". Mantovani chiosa così: "Non tocca a me parlare di questa cosa, io credo che siamo una rosa competitiva in tutti i ruoli e durante la sosta lavoreremo per migliorarci. Saranno i presidenti e il direttore, eventualmente, a decidere se qualcuno deve andare via e se qualcun'altro dovrà arrivare. Mantovani resta sicuramente a Salerno".

