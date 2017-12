VIDEO | Ricci: calo fisico, loro poco sportivi sull'1-0 Il centrocampista: "Ben venga la sosta, il mister l'aveva preparata bene"

Ospite della trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), il centrocampista granata Ricci ha parlato del momento vissuto dai granata con estrema obiettività: "E' stata una partita condizionata dagli episodi. Il mister l'aveva preparata bene e la stavamo giocando a viso aperto, il primo gol ha messo in mostra la loro antisportività perchè eravamo fermi e ci aspettavamo che buttassero il pallone fuori .Zito aveva preso una gomitata sullo stomaco, loro sono ripartiti rapidamente e ci hanno castigato. Nella ripresa, nonostante l'espulsione di Vitale, abbiamo colpito un palo e c'è stata la grande occasione di Bocalon, dalle immagini non si capisce se il pallone fosse entrato o meno. In inferiorità numerica c'è stata una scossa, anche perchè loro hanno abbassato i ritmi e ci hanno permesso di reagire: il pareggio non è arrivato, l'uscita di Zito per infortunio ha rappresentato il colpo del ko. Queste due sconfitte sono immeritate, meritavamo qualche punto in più e dobbiamo riprendere il cammino in nome di quello spirito di sacrificio che ci ha sempre contraddistinto. La sosta? Ben venga, ci darà la possibilità di ragionare e riflettere sulle cause di queste sconfitte molto particolari. Chi legge il risultato pensa che siamo stati messi sotto, io invece ricordo prestazioni a viso aperto contro il Foggia e due grandi occasioni in 10 contro 11 sul campo del Palermo. Siamo dispiaciuti e rammaricati, può darsi che ci sia anche un calo di condizione fisica perchè si stanno accumulando tante partite. Ribadisco, però, che non sono d'accordo con chi dice che ci è mancata la cattiveria agonistica: se prendi un palo e ti salvano un pallone sulla linea vuol dire che non sei nemmeno fortunato".

Gaetano Ferraiuolo