Altri campi: risorge l'Avellino, altro ko per Atzori Frosinone di rimonta a Foggia, Breda e Marino rischiano la panchina

Si è giocata quasi tutta oggi la ventunesima giornata del campionato di serie B, ultima del girone d'andata.Detto ampiamente dello 0-0 tra Parma e Spezia e dell'immeritata sconfitta della Salernitana a Palermo, registriamo il grandissimo colpo esterno del Frosinone sul campo di un Foggia sempre più imprevedibile e che sta confermandosi temibilissimo in trasferta e assai vulnerabile in casa nonostante la grande spinta del pubblico amico. Una doppietta di Ciofani ha permesso a Longo di blindare la panchina e ai ciociari di riportarsi al secondo posto staccando il Parma e tenendo a debita distanza l'Empoli, a sua volta capace di espugnare il "Curi" di Perugia grazie alla super prestazione di Caputo e Donnarumma, al suo undicesimo gol stagionale. Per Breda qualche fischio e una panchina che traballa: il cambio di guida tecnica non ha permesso ai biancorossi di migliorare la posizione in classifica.Stessa situazione anche a Brescia: l'ex Cosmi fa lo sgambetto a Marino e porta patron Cellino a pensare al clamoroso ritorno di Boscaglia, forse silurato ingiustamente. Rinasce l'Avellino, a segno con Asencio e capace di vincere lo scontro diretto salvezza contro la Ternana, cui reazione è stata troppo tardiva. A nulla è valso il gran gol di Tremolada.

Vittoria della Cremonese sul Cesena grazie a Paulinho, Zeman vede la zona play off e il suo Pescara batte per 1-0 il Venezia avvicinandosi all'ottava posizione. Non è servito a nulla esonerare Grassadonia a Verceli: Atzori, reduce da una serie di esoneri, ha perso due scontri importanti contro Ternana e Cittadella e sembra già in discussione. L'Entella, invece, rivede la luce e batte con una rimonta fantastica targata De Luca il Novara di Eugenio Corini. 0-0 senza emozioni, infine, tra Carpi e Bari. Ecco la classifica aggiornata, con i granata a -4 dai play off e +3 dai play out: Palermo 39, Frosinone 37, Empoli, Bari 34, Parma 33, Cremonese, Cittadella 32, Spezia 30, Venezia, Carpi 29, Pescara 28, Salernitana 26, Avellino 25, Entella, Perugia, Novara 24, Foggia,Cesena, Brescia 23, Ternana 21, Ascoli 20, Pro Vercelli 18.

Gaetano Ferraiuolo