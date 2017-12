Salernitana: il punto sul mercato Il ds Fabiani è già al lavoro

Smentite di rito a parte sarà una Salernitana molto attiva sia in entrata sia in uscita quella che vedremo all'opera nel mercato invernale di riparazione. Del resto è risaputo che il direttore sportivo Angelo Fabiani preferisce lavorare dietro le quinte per non incappare in ostacoli e intromissioni nelle varie trattative. Anzitutto bisognerà aspettare il confronto tra mister Colantuono e la proprietà, pronta a dirottare a Salerno i migliori giovani del vivaio laziale previa rassicurazione sull'impiego.

Proprio per questo potrebbero naufragare le piste Palombi e Crecco, mentre a breve Inzaghi stilerà una sorta di rapporto su alcuni baby che hanno bisogno di acquisire maggiore minutaggio ed esperienza. Occhio al.possibile ritorno di Luiz Felipe, titolare in Europa League e desideroso di restare a Roma pur avendo lasciato un pezzo di cuore a Salerno . Folta la concorrenza, il brasiliano piace moltissimo a Bari e Sassuolo. C' è poi il solito discorso relativo a Di Gennaro, restio a scendere di categoria e tra l'altro reduce da alcuni infortuni e da una certa inattività.

In entrata è stato proposto il centrocampista Paghera dell'Avellino, che segue Rosina e Signorelli e sarebbe disposto a trattare con i granata la cessione di Ardemagni. Innanzitutto però bisognerà sfoltire: andranno via Zito, Rosina, Rizzo, Della Rocca, Asmah, Kadi e Cicerelli, forse Rodriguez e Di Roberto che stanno giocando poco e non benissimo. No al Bologna per Mantovani: eventualmente se ne riparlerà a giugno, intanto i felsinei hanno messo in lista di sbarco molti giocatori di valore come Falletti e Avenatti. Roma sempre su Sprocati.

Gaetano Ferraiuolo