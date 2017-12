Sondaggio: tra Bocalon, Rossi e Rodriguez, chi cederesti? In tanti hanno risposto, motivando la scelta. Per il sostituto, il nome non è una... sorpresa

La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha lanciato ieri un nuovo sondaggio sulla pagina Facebook, al quale hanno risposto in tantissimi. La domanda rivolta ai nostri lettori era questa: «Inchiesta Granatissimi: tra Bocalon, Rossi e Rodriguez, chi cederesti e chi prenderesti al suo posto?». La risposta è stata abbastanza chiara. Emerge, innanzitutto, che tra i tre il preferito è Rossi, sono in pochi coloro che si sono espressi negativamente sul suo conto. Poi è stata lotta tra Bocalon e Rodriguez, con quest’ultimo che ha raccolto il maggior numero di consensi negativi. Insomma, il risultato finale vede al “triste” comando Rodriguez con il 53% dei voti, seguono Bocalon 35% e infine Rossi con il solo 12%. Per quanto riguarda gli eventuali arrivi non sorprende la richiesta del ritorno di Coda, condivisa da buona parte dei nostri lettori. Tra i più gettonati, comunque anche Palombi, Avenatti, Falletti, Ganz e Denis. Riportiamo di seguito le risposte degli sull’argomento rilasciate sulla nostra pagina Facebook. Sono tutte da leggere (in ordine cronologico), perché in alcuni casi sono state date anche le motivazioni della scelta.

Dario Zappino: Rodriguez e dobbiamo prendere assolutamente Coda.

Amleto Maggio: Bocalon=Petkovic

Giuseppe Mancusi: Ridatemi Coda e Donnarumma

Enzo Sorgente: A mio modesto parere ci vogliono due attaccanti. Un centravanti forte fisicamente, capace di fare a sportellate e che permetta a Bocalon (a mio avviso buonissimo giocatore a condizione che giochi accanto ad un'altra punta...) di avere una spalla con cui dialogare. L'altra punta dovrebbe essere un contropiedista da utilizzare in partite in cui è necessario ripartire velocemente..... Via Rodriguez....

Alessandro Giannoccari: Rodriguez e prenderei Litteri

Antonio Leo: A Rossi affiancherei due altri attaccanti bravi che sanno anche aiutare in caso di bisogno la difesa colabrodo! Bocalon e' troppo leggero... e' vero che non gli arrivano palloni ma non se li va neanche a prendere mai. Io terrei solo Rossi che è un ariete e può fare anche reparto da solo.

Stefano Viscido: Bocalon e Rodriguez

Andrea Pignataro: Via Rodriguez non ha fatto mai niente di buono nella sua carriera, in più non ci mette il cuore come fa invece Bocalon che e' più bravo....se solo gli arrivassero più palloni giocabili....

Niko Libroia: Quelli che criticate Bocalon secondo me capite ben poco di calcio...comunque io cederei Rodriguez e prenderei Denis, ma purtroppo Fabiani vira su La Mantia.

Alfonso Alfonso Fornaro: Bocalon

Amedeo Vassallo: Bocalon per Cerri

Francesco Apicella: Leverei Rodriguez..e prenderei una seconda punta brava tecnicamente

Giovanni la Padula: Bocalon e Rodriguez via, dentro Falletti e Avenatti

Raffaele Siniscalchi: Falletti

Angelo Della Valle: Via Rodriguez e dentro uno tra Ganz, Denis o Palombi .. al massimo Avenatti

Alessandro Chiagano: Rodriguez via, Coda una vita

Luigi de Martino: Terrei Rossi con una seconda punte rapida tipo Palombi poi via Rodriguez e Bocalon per un centrocampista offensivo

Alberto Yorkie D'Aiuto: A malincuore cederei Rodriguez e prenderei Coda, ma andrà al Parma se no Avenatti

Ilaria Riccio: Siti di Parma dicono che si è "raffreddato" l’ interesse perchè alcuni senatori non lo vogliono in quanto, quando giocava nel Parma, non si abbassò l'ingaggio per evitare il fallimento. Boh non so quanto ci sia di vero. Io terrei tutti e tre e prenderei un quarto attaccante, cioè Coda! Gli fa posto Rosina!!!!!!

Domenico Brenca: Bocalon e Rodriguez… Avevamo. Coda e Donnarumma…

Domenico Lamberti: Subito via Rodriguez

CarmeloeBarbara Fiore: Prenderei Coda e Palombi e tirerei via solo Rodriguez che é in prestito

Giuseppe Donnarumma: Terrei Rossi e Bocalon. Prenderei una punta di categoria, ovviamente come titolare. Chi? Non lo so, le caratteristiche sono queste: forte fisicamente, bravo di testa, abile nel proteggere la palla e far salire la squadra e che riesca, in momenti di difficoltà, a far reparto da solo.

Massimo Zammarelli: No ci prendiamo 5 attaccanti. Rodriguez e Bocalon ce li teniamo

Gaetano Galileo: Fuori Rodriguez, dentro Coda o Ganz

Anna Antonio Guadagno: Venderei Bocalon e prenderei Coda e Denis

Gerardo Caputo: Non cederei nessuno dei tre.

Gianni Rocchino: L'unico che deve restare è Rossi gli altri due attaccanti bisogna sostituirli con calciatori che non trovano spazio in serie A tipo Coda, Galabinov ecc

Marco Petrone: Tutti e tre via

Marco Lipari: via Rodriguez

Sergio Christian Bi Sor: Via Bocalon

Marco Ferrara: Avenatti e Falletti subito!

Vincenzo Manzo: Tutti.

Mario Senatore: Via Rodriguez e Bocalon dentro Palombi

Antonio Garofalo: Per me Rossi è l'unico che si salva...prenderei un attaccante di esperienza sicuramente

Pierpaolo Di Feo: Hanno deluso un po’ tutti

Dario Naddeo: Tutti

Gennaro Napoli: Bocalon è nostro e la porta la vede...assolutamente via al massimo Rodriguez ma volendo per due posti di attaccanti ne servono 4 non 3

Cristian Senape: Via Rodriguez!!

Luigi D'Auria: Contrattone a Rossi e via gli altri due

Fabio Giuliano: Fuori Rodriguez, dentro Coda

Carlo Tafuri: Via Bocalon

Giovanni Iannone: Bocalon via

Carmine Rocco: L'unico che vede la porta è Bocalon, Rodriguez non serve, Rossi non è ancora pronto per essere un titolare, il problema è mettere gli attaccanti in condizione di far gol. Un buon rinforzo potrebbe essere Ganz

Antonio Zamboli: Spiegarmi perché sono andati via Donnarumma, Busellato, Improta, Ronaldo e perché no Coda

Tony Vespoli: solo Rossi degno di rimanere..

Ousman Sall: Va bene anche Ceravolo. Rodriguez per Palombi

Carlo Santoro: Terrei solo Rossi

Francesco Petti: Cederei Rodriguez e prenderei Coda

Armando Armyetizy Marmolo: Bocalon e Rodriguez gli unici che segnano e fanno fare punti alla Salernitana, per me devono restare tutta la vita via rossi

Donato Caglioni: Tutti e tre

Luca Avagliano: Tutti e tre a casa

Simone Mezzomo: Rodriguez scarsissimo può andare. Bocalon arriverà in doppia cifra

Luigi Celano: Avenatti è dato un po’ fuori forma. Se viene adesso entrerà in forma x marzo. Non so se il gioco vale la candela...

Rosa Annunziata Comunale: Via Bocalon e Rodriguez! Prenderei Palombi, Crecco e una punta che non abbia mai realizzato meno di 16 reti a campionato!... Firmato:Nico Comunale

Carmine Salerno: Da togliere tutti e tre

SA Rossi: Via Rodriguez per Coda, ma tanto non arriverà. Bocalon se deve giocare deve farlo al fianco ad una mezzapunta

Gaetano La Rocca: Rodriguez e Bocalon

Rosita Rosy Mantellino: Via Bocalon

Alessandro Spera: Terrei Rossi

Luigi Massa: Rodriguez e prenderei Denis

Massimiliano Catapano: Rodriguez e prenderei Avenatti

Antonio Tony Trotta: Rodriguez è molto scarso e pure lento...

Marco Marrese: Via Rodriguez dentro o Coda o Avenatti

Carmine D'Ambrosio: Bocalon via

Salvatore Russo: Rodriguez fuori, dentro Palombi

Johnny Voria: deve restare Rossi

Nicola D'Antuono: Rodriguez

Carlo Di Ruocco: Rodriguez e prenderei Coda o Denis

Mario Viterale: Io terrei più Rodriguez che Bocalon...E magari il ritorno di Coda

Stefano Accongiagioco: Rodriguez

Gennaro Siani: Via Rodriguez, dentro Ganz

Fabrizio Minieri: Via Bocalon, e riprenderei Coda

