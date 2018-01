Serie B: il calciomercato delle altre Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: dopo l’infortunio di Mignanelli i bianconeri cercano un esterno offensivo. Nel mirino c’è Martinho del Bari, messo in lista di sbarco dai pugliesi.

Avellino: chiesto all’Atalanta il giovane centrocampista Nicolas Haas. Nessuna novità per Ndoj.

Bari: i pugliesi stanno pensando a Francesco Margiotta (24), attaccante attualmente al Losanna ma di proprietà della Juventus.

Brescia: anche il Brescia sulle tracce di Falco. Interessamento anche per Odjer, messo sul mercato dalla Salernitana.

Carpi: praticamente chiuso Melchiorri del Cagliari, interessa anche Emmanuello, tornato dall’infelice parentesi al Perugia.

Cesena: Rigione in partenza, per rimpiazzarlo chiesto Emanuele Suagher, di rientro dal prestito all’Avellino.

Cittadella: oltre a Vido dell'Atalanta, il Città cerca un colpo anche a centrocampo.

Cremonese: In difesa resta vivo l'interesse per Cinaglia, in secondo piano piace Tonucci del Bari, sul quale ci sono anche altre squadre di B. A centrocampo prende tempo Biondini, sondato in alternativa Mora della Spal.

Empoli: difficile arrivare a Dainelli del Chievo, ma Andreazzoli chiede rinforzi in difesa.

Foggia: per Vacca il Parma fa sul serio, sul piatto i ducali hanno messo anche il cartellino di Luigi Alberto Scaglia. I pugliesi, però, penso ad Odjer della Salernitana per sostituire il centrocampista campano.

Frosinone: anche i ciocari si accodano alle squadre interessato a Konè del Cesena.

Novara: sempre vivo l’interesse per Odjer, in uscita si cerca di piazzare vari esuberi

Palermo: fermo in entrata il mercato dei rosanero, priorità alle cessioni.

Parma: intensificato il pressing per Vacca, con il cartellino di scaglia offerto come contropartita. Si cerca anche il sostituto di Germoni, in questo senso è stato sondato Stefan Djordjevic del Catania.

Perugia: l’attacco degli umbri viene preso d’assalto dalle altre di B, ma il presidente blinda Samuel Di Carmine.

Pescara: asse caldo con l’Inter, chiesti Andrew Gravillon, centrale difensivo classe '98 della Guadalupa, di rientro alla base dal prestito di Benevento. Per il centrocampo, invece, il nome in cima alla lista è quello di Xian Emmers, belga classe '99, pilastro della Primavera nerazzurra.

Pro Vercelli: dopo aver già effettuato tre acquisti, oggi la Pro non ha mosso nessuna pedina.

Spezia: l'ultima idea del ds Andrissi conduce dritta a Federico Maracchi, poliedrica mezzala del Trapani.

Ternana: in dirittura d’arrivo Manuel Giandonato, fatta per Michele Rigione in difesa. In uscita Zanon.

Venezia: il club di Inzaghi starebbe seguendo con attenzione Alessandro Lambrughi, ex Livorno pronto a rientrare in Italia dopo l'esperienza negli Stati Uniti.

Virtus Entella: liguri sempre a caccia di una punta di livello, respinte le avance per La Mantia.

Simone Gallo