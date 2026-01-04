Cavese-Sorrento 1-0, Ubaldi regala un successo pesante. Prosperi: "Prova super" I metelliani si aggiudicano lo scontro diretto. Prosperi: "Vittoria mai in discussione"

Vittoria pesantissima. La Cavese rompe il tabù scontro diretti e apre il suo 2026 con il sorriso. Al Simonetta Lamberti, i metelliani mandano al tappeto il Sorrento (1-0) e si aggiudicano un derby pesantissimo. Decide un gol di Ubaldi nel cuore del secondo tempo, in una sfida con i metelliani padroni del match. Poi nel finale l’espulsione di Diarrassouba a mettere pepe e sofferenza prima dell’esultanza finale. Cavese che sale a quota 21 punti, tirandosi fuori dalla zona playoff.

Nonostante il vento glaciale che soffia sul Lamberti, la Cavese dimostra di avere cuore caldissimo. Awua mette subito i brividi ad un Sorrento che prova a colpire di rimessa (9’). I metelliani però hanno in Orlando e Fella le due bocche di fuoco: il primo manca la deviazione al 14’ e poi manda sul fondo al 24’. Il capitano sfiora tre volte il gol, con l’illusione ottica del vantaggio al 41’. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia. Cionek manda a lato di pochissimo (51’), Orlando spreca l’assist per Fella (57’). Il gol però arriva: conclusione di Maiolo, incertezza di Del Sorbo e Ubaldi di testa fa esplodere lo stadio (69’). La Cavese resta in dieci per l’espulsione di Diarrassouba ma manca il 2-0 con Amerighi e Ubaldi (82’). Il Sorrento però non si accende mai e alla fine incassa un ko pesantissimo.

Tanta la gioia di Fabio Prosperi al termine del match: “La partita non è da discutere. Abbiamo strameritato la vittoria, creando tantissimo, meritando il gol senza mai rischiare in fase difensiva. Questa è una vittoria che vale tre punti e un pezzettino. Negli scontri diretti non eravamo ancora riusciti a vincere però ne abbiamo anche persi soltanto due. Ora con il Sorrento saremo in vantaggio in caso di arrivi a pari punti. Sono molto contento perché abbiamo avuto una settimana terrificante fra influenza, senza Sorrentino, Macchi e Munari. La risposta dei ragazzi vale tantissimo”.