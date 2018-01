Inchiesta Granatissimi: i voti ai difensori granata Insufficienza per Ranunovic, promosso a pieni voti Mantovani

Il campionato di Serie B è al giro di boa, proviamo un po' a tirare le somme sui risultati e sulle prestazioni dei singoli calciatori granata. Ieri Granatissimi.Ottopagine ha coinvolto i propri lettori a dare un giudizio sul reparto difensivo della Salernitana nel girone di andata. Così il sondaggio proposto: “Dai un voto ai calciatori del reparto difensivo (inclusi i portieri) nel girone di andata”. Sotto la sufficienza la votazione per Radunovic, promosso a pieni voti Mantovani, bene Pucino e Schiavi, sulla sufficienza Bernardini, sotto le aspettative il giudizio su Vitale. Qualcuno preferisce dare un voto generale a tutta la difesa, senza fermarsi sui singoli.

Di seguito riportiamo alcune valutazioni dei nostri lettori che hanno partecipato all'inchiesta.

Mimmo Orilia: Radunovic 5,Adamonis 5.5,Vitale 6.Mantovani 7,Bernardini 6,Schiavi 6.5,Pucino 6.5

Alfonso Zammarrelli: Radunovic 6 Adamonis 6.5 Bernardini 6 Pucino 6.5 Mantovani 6.5 Vitale 6.5 Schiavi 6

Alberto Yorkie D'Aiuto: I portieri 5 entrambi; Schiavi 6,5, Mantovani 6,5, Perico n.c Bernardini 5, Vitale 5, Pucino 5,5

Claudio D'apuzzo: Un voto generale 6 ma giusto perchè alza il voto Mantovani, che è una bella promessa

SA Rossi: Radunovic 5, Adamodis 6,5 Vitale 6 Mantovani 8 Bernardini 6.5 Schiavi 7 Pucino 7 (non in tema sondaggio): Minala 96 Ricci 6.5 Odjer 5 Signorelli 5.5 Gatto 6 Sprocati 8, Bocalon 6 Rodriguez 6 Rossi 6

Salvatore Russo: Radunovic 5.5 Adamonis 6.5 Pucino 6.5 Schiavi 6 (per la mancata continuità) Bernardini 6 Vitale 6 Mantovani 7 (non in tema sondaggio): Minala 6.5 Ricci 6 Odjer 5 Signorelli 5.5 Gatto 5.5 Sprocati 7.5 Bocalon 6 Rodriguez 5.5 Rossi 7

Giulio Delle: A conti fatti e con dati oggettivamente indiscutibili la coppia centrale inamovibile di Mr Bollini composta da Tuia e Bernardini a inizio campionato ha reso con prestazioni appena mediocri, diversamente dalla nuova coppia Schiavi-Mantovani (rispolverata, ricordiamolo, solo grazie agli infortuni di Tuia e Bernardini) che ha reso con risultati pienamente soddisfacenti!

Alessandro Chiagano: Visto Gomis, in porta, i due nuovi portieri non mi convincono, ci vuole in forte centrocampista di personalità ed una grande punta

Carmine Tesoniero: 5 a tutti

Sergio Christian Bi Sor: 6

Maurizio Grillo