Calciomercato: Della Rocca nel mirino di due club Il centrocampista granata è in cerca di riscatto

Uno dei calciatori della Salernitana dato per partente è Francesco Della Rocca. Il centrocampista classe '87, dopo aver raccolto ben 30 presenze lo scorso anno, realizzando anche due reti contro Vicenza e Benevento, nell'attuale torneo ha avuto poco spazio: solo cinque i gettoni raccolti, a inizio torneo, contro Venezia, Ternana, Pescara, Spezia e Parma.

Il calciatore, che ha anche avuto qualche problema fisico, è comunque scivolato fuori dalla lista dei titolari e ora è in cerca di riscatto, magari con la maglia granata oppure altrove. Si parla di una pista estera che porta al Craiova di mister Devis Mangia. Nelle ultime ore è rimbalzata una notizia dell'interesse della Triestina, che punterebbe sul centrocampista granata per raggiungere l'obiettivo play-off. Della Rocca, però, non gradirebbe il declassamento in Lega Pro.

M.G.