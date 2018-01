Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: dovrebbe rientrare dal prestito al Gubbio Manuel Manari. Accordo raggiunto per Martinho del Bari.

Avellino: settimana prossima avviverà l’attaccante Bryan Cabezas.

Bari: in dirittura d’arrivo l’affare Vergara, difensore scuola Milan.

Brescia: sempre più forte il pressing su Embalo. Piace anche Siligardi, quasi mai impiegato a Parma.

Carpi: lunedì dovrebbe essere il giorno delle ufficializzazioni di Melchiorri ed Emmanuello.

Cesena: offerte multiple per Konè, difficile da trattenere. Si pensa ad Odjer per rimpiazzarlo. In difesa arriverà Suagher.

Cittadella: respinte le avance del Lecce per Chiaretti.

Cremonese: sondaggio del Pordenone per Scarsella. Per la difesa si pensa a Moretti dell’Avellino.

Empoli: poco dinamici sul mercato i toscani, si cerca sempre un difensore.

Foggia: in giornata il presidente Fares ha promesso diverse ufficializzazioni in entrata, previste per i prossimi giorni.

Frosinone: si cerca sempre un rinforzo a centrocampo, per Konè c’è da battere la concorrenza di mezza Serie B. Il piano B è Chibsah, mentre in attacco piace Mustacchio.

Novara: sempre vivo l’interesse per Odjer, in uscita si cerca di piazzare vari esuberi

Palermo: per l’attacco si pensa a Puscas, impiegato poco dal Benevento.

Parma: chiesto il terzino Fiammozzi del Genoa, attualmente al Bari, dove ha trovato poco spazio fin ora. In uscita Faggiano ha blindato Dezi.

Perugia: in uscita Coccolo è stato chiesto dal Mestre.

Pescara: Zeman avrebbe chiesto l'ingaggio della mezzala Davide Mariani ('91), mezzala di qualità, in scadenza con il Lugano. Per la porta si sonda la pista che porta a Iannarilli, ex Salernitana.

Pro Vercelli: la Pro cerca un attaccante di spessore, si punta a Geijo del Venezia. In difesa in arrivo Adejo, ex Vicenza.

Spezia: anche i liguri su Biondini, cercato da diverse squadre in Serie B.

Ternana: sempre viva la pista che porta al centrocampista Acampora. In uscita Bombagi ha diverse richieste in Lega Pro.

Venezia: il Bari si è fatto sotto per Marsura. Pugliesi disposti a mettere sul piatto il cartellino di Floro Flores.

Virtus Entella: si cercano rinforzi in attacco, chiesto Gatto alla Salernitana.

Simone Gallo