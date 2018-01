Ritiro di Cascia, a breve l'elenco dei convocati Assenti solo gli infortunati. si pensa ad un'amichevole

Ancora poche ore e la Salernitana tornerà ufficialmente in campo per svolgere il primo allenamento di un anno che dovrà regalare qualche soddisfazione in più ai tifosi rispetto a quello che si è appena concluso. Mister Colantuono (che in giornata avrà un confronto con la proprietà per parlare di mercato, per ora da via Allende confermano che non arriva nessuno) ritroverà di fatto gli stessi calciatori che aveva salutato dopo la debacle di Palermo, una situazione che certo non ha fatto sorridere i tifosi, ma che non deve destare preoccupazioni particolari: il mercato dura ancora 24 giorni e gli affari più importanti non si fanno certo nella prima settimana di gennaio. Chi partirà per Cascia? Tutti, fatta eccezione per gli infortunati. Resteranno a Salerno per curarsi il difensore Alessandro Tuia (cui rientro sembra allontanarsi ulteriormente), il centrocampista Della Rocca e gli attaccanti Rosina e Orlando. Dei quattro solo il fantasista ex Catania ha qualche piccola possibilità di essere convocato per la sfida contro il Venezia che inaugurerà il 2018. Raggiungeranno i compagni con mezzi propri il portiere Radunovic e il difensore Perico, evidentemente recuperati dopo i problemi fisici che li hanno tenuti ai margini dell'undici titolare per diverso tempo. Agli ordini del mister anche quei calciatori con la valigia pronta da tempo e che sanno perfettamente di non rientrare nei piani dell'allenatore e della società: anche Rizzo si allenerà regolarmente, con uno sguardo al cellulare in attesa della chiamata giusta.

Gaetano Ferraiuolo