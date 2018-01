Da Bari: Salzano ha scelto il suo futuro Novità anche su Tonelli. I pugliesi pensano a un calciatore granata...

Il filo diretto Bari-Salerno rischia di essere spezzato ancor prima del previsto. Stando a quanto riportato dal sito Barinelpallone, infatti, la società biancorossa avrebbe deciso di cedere a titolo definitivo il centrocampista Aniello Salzano allo Spezia, club che ha messo sul tavolo un contratto di due anni e mezzo a cifre interessanti e che sembrerebbe disposto ad acquisirne il cartellino a titolo definitivo anche attraverso uno sforzo economico non indifferente. La Salernitana, in queste ore, non ha effettuato l'affondo decisivo e così la compagine ligure ne ha approfittato convincendo il giocatore ed il suo entourage: l'obiettivo è quello di chiudere la trattativa entro la metà della prossima settimana, salvo colpi di scena rischia di sfumare un altro obiettivo per il centrocampo granata che, contestualmente, rischia di perdere in rapida successione Rizzo, Della Rocca e forse anche Odjer, corteggiato dal Foggia e dallo stesso Bari. "E' il giocatore più forte della rosa" disse Busellato dopo la vittoria di Vicenza, chissà che anche le belle parole dell'attuale mediano barese non possano aver spinto Giancaspro a fare un pensierino su un elemento assolutamente da recuperare, ma tutt'altro che certo di restare a Salerno. Anche Tonelli, roccioso ed esperto difensore centrale, era stato accostato alla Salernitana, ma come abbiamo più volte rimarcato non sussisteva alcun contatto concreto: sfumata la pista Sassuolo (Iachini ha posto il veto e vuole gente di categoria), Tonelli potrebbe essere girato al Foggia nell'ambito di uno scambio con l'ex Salernitana Empereur, tempo fa acquistato dal sodalizio rossonero per una cifra vicina ai 350mila euro.

Gaetano Ferraiuolo