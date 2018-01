L'Avellino libera due calciatori, no della Salernitana Ecco le ultimissime: i lupi pensano a Signorelli

Oltre ad acquistare, l'Avellino dovrà necessariamente anche piazzare qualche calciatore che non rientra nei piani dell'allenatore per motivi principalmente tattici, ma che comunque occupa un posto nella famosa casella degli over limitando indirettamente il raggio d'azione della dirigenza. E' notizia di questi minuti che sarebbero stati proposti alla Salernitana due calciatori con la valigia pronta da tempo: a Fabrizio Paghera si è aggiunto anche Federico Moretti, calciatore di indiscusse qualità tecniche, ma che non è riuscito- per tanti motivi- ad esprimersi al massimo in una piazza che lo aveva accolto benissimo. "No, grazie" la risposta del direttore sportivo granata Angelo Fabiani, impegnato anzitutto a sfoltire un organico composto da oltre trenta elementi, ma che necessita di rinforzi importanti soprattutto a metà campo. Entramb i nominativi restano sul taccuino del ds, che già in passato aveva effettuato più di un sondaggio con i rispettivi procuratori: Giuffredi, agente di Paghera, ha dirottato molti suoi assistiti a Salerno ed è in ottimi rapporti con Lotito e Fabiani, Moretti fu ad un passo dalla maglia granata ai tempi del Latina, ma tutto saltò per motivi legati all'ingaggio. Non è da escludere che anche l'Avellino possa guardare in casa granata e chiedere qualche calciatore che Colantuono non considera incedibile: piace Signorelli, come tempo fa anticipato dalla nostra redazione, in estate ci fu un sondaggio per Schiavi e Bernardini (in scadenza di contratto), ma non si muovono da Salerno, non trovano riscontri concreti le voci che parlavano di un ritorno di fiamma per Alessandro Rosina, contestato da buona parte della tifoseria e beccato- seppur implicitamente- dalla proprietà in più di una conferenza stampa.

Redazione Sport