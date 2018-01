La società ribadisce: nessun contatto con Calaiò Dopo Palombi qualche giorno di riflessione sul mercato in attacco: la Samb sogna Bocalon, ma...

Come abbiamo sottolineato due giorni fa per rispondere a tutte le domande giunte alla nostra redazione, al momento non c'è la Salernitana tra le squadre intenzionate ad acquistare Emanuele Calaiò. Accostato puntualmente ai granata, ma mai trattato da Lotito, Mezzaroma e Fabiani, l'ex centravanti di Napoli e Pescara potrebbe andar via da Parma ancor di più dopo l'arrivo di Da Cruz dal Novara, ma sulle sue tracce ci sono club come Venezia, Foggia ed Ascoli che farebbero di tutto per consegnarlo ai rispettivi allenatori. Contattata in merito, la società di via Allende ha ribadito un concetto: ad ora Calaiò non è un obiettivo e non esiste alcun tipo di possibilità che vesta la maglia granata. La conferma arriva anche da fonti emiliane che, pochi minuti fa, hanno ribadito che non è affatto detto che l'esperto bomber lasci Parma soprattutto perchè non sono chiari i tempi di recupero di Ceravolo. E' evidente che se arrivasse davvero un altro centravanti di peso, la posizione di Calaiò potrebbe cambiare, ma difficilmente la Salernitana tornerà sui suoi passi: in attesa del sì di Simone Palombi, la dirigenza sta orientando le proprie attenzioni su altri reparti. Per Calaiò...appuntamento alla prossima puntata.

Redazione Sport