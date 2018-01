Per Rizzo non c’è solo la Sambenedettese Il calciatore dopo aver dato l’ok al trasferimento alla corte di Capuano, valuta altre situazioni

Giuseppe Rizzo, centrocampista classe ’91 della Salernitana, ingaggiato dalla società granata dalla lista degli svincolati, è uno dei calciatori in lista di sbarco, ma che partiranno comunque domani per il ritiro fissato a Cascia, previsto fino al 13 gennaio, data di rientro. Il ds Fabiani ha deciso di aggregare tutti i calciatori per il raduno fissato appunto per domani, anche chi ha già pronti i bagagli per cambiare destinazione. E’ il caso del calciatore ex perugino, che interessa tanto alla Sambenedettese di mister Capuano, che pochi giorni fa dichiarava sul centrocampista: "È la nostra priorità, c’ho parlato e l’ho convinto, la sua volontà è di venire a San Benedetto. Se andremo in Serie B il suo contratto triennale che ha con la Salernitana sarà acquisito dalla Samb". In tanti hanno parlato già di ufficialità del suo passaggio in terra marchigiana, ma il calciatore, dopo aver parlato con Capuano, si è preso comunque un po’ di tempo prima di accettare definitivamente il passaggio. E’ sua chiara intenzione, infatti, valutare altre eventuali destinazioni. In queste ore per lui si è fatto avanti anche il Cesena, che sta valutando alcune situazioni prima di sferrare l’attacco definitivo.

M.G.