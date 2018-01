Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: si attende solo l’ufficialità per Martinho e Ganz, dopo si cercherà qualche altro rinforzo.

Avellino: anche gli irpini si inseriscono nella corsa per il giovane Vido dell’Atalanta.

Bari: ufficiale l’acquisto del terzino Balkovec, attese altre mosse in difesa sia in uscita che in entrata.

Brescia: intensificato il pressing per Floro Flores e Siligardi, in dirittura d’arrivo Mazzotta.

Carpi: perfezionati gli accordi per Melchiorri ed Emmanuello, attesa domani l’ufficialità.

Cesena: quasi chiuso Saugher. Si cerca il sostituto di Konè, l’ultimo nome è quello di Rizzo finito ai margini nella Salernitana.

Cittadella: richiestissimo Blanchard, sul quale ci sarebbe l’interesse di Entella, Perugia e Pescara.

Cremonese: sorpasso ai danni del Bari per Memushaj, sarebbe un gran colpo a centrocampo.

Empoli: toscani in corsa per il giovane Edoardo Masciangelo, terzino sinistro del Piacenza, con un passato nella Roma.

Foggia: secco no di Calaiò, si cerca l’alternativa in attacco.

Frosinone: l’obiettivo numero uno è un centrocampista muscolare, ma sia per Konè che per Chibsah c’è la fila.

Novara: la dirigenza ha dichiarato che si muoverà per portare in squadra 3 o 4 rinforzi di livello per centrare l’obiettivo salvezza. In uscita Armeno in direzione Reggina, Da Cruz atteso a Parma.

Palermo: sempre attivi i rosanero sul mercato est europeo, sondato Matija Spicic, difensore croato del Wisla Cracovia. A centrocampo piace Chibsah del Benevento.

Parma: praticamente chiuso l’ingaggio di Da Cruz dal Parma.

Perugia: vicine le firme per Leali e Germoni, piace anche Blanchard.

Pescara: attivissimo il mercato in uscita, oltre a Ganz e Mazzotta, in uscita ci sono anche Selasi Forte e Milicevic.

Pro Vercelli: quasi ufficiale Adejo, in attacco piace Rodriguez della Salernitana, possibile scambio con Raicevic.

Spezia: una volta piazzati gli esuberi, i liguri si fionderanno su Biondini.

Ternana: anche gli umbri si sono fatti avanti nella corsa per Calaiò.

Venezia: il ds Marsura in giornata ha negato l’interesse del Bari per Marsura,

Virtus Entella: piace molto Gatto della Salernitana, ai granata potrebbe interessare La Mantia.

Simone Gallo