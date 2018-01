Taccone: vogliamo Palombi, ecco come convincere Lotito Il patron elogia Rosina: "Contro di noi ha sempre fatto benissimo"

Durante la trasmissione 0825 in onda ogni domenica su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il presidente dell'Avellino Walter Taccone che, con estrema schiettezza e chiarezza, ha confermato che la sua volontà è quella di acquisire le prestazioni di Simone Palombi. Ecco la sua strategia per convincere Lotito: "Non è certo un mistero che è un attaccante che ci interessa. Ho sentito Lotito, per ragioni che non sto neanche a specificare è chiaro che la Salernitana sarebbe in vantaggio, noi veniamo immediatamente dopo di loro. Certo, se magari dessimo al presidente qualche calciatore di suo gradimento, il discorso potrebbe decisamente cambiare. Vedremo cosa accadrà la settimana prossima. Rosina e Signorelli? Quando abbiamo giocato il derby ad ottobre ed eravamo sopra di 2 gol, in tribuna commentammo con una certa preoccupazione l'ingresso in campo di Rosina, un giocatore che da avversario ci ha sempre fatto molto male. Questa mia frase è sufficiente per farvi capire quanto stimo questo ragazzo". Il patron ha confermato l'interesse della Salernitana per il centrocampista Paghera e sembrerebbe disposto a trattare anche per l'acquisto a titolo definitivo di Signorelli.

Gaetano Ferraiuolo