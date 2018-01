Asse Avellino-Salerno: i lupi pensano a Rosina Contatti frequenti tra Lotito e Taccone, un centrocampista potrebbe indossare la maglia granata

Importanti novità per quanto riguarda il mercato della Salernitana. E' notizia di pochi minuti fa che il presidente dell'Avellino Walter Taccone abbia contattato il collega Claudio Lotito per riaprire il discorso relativo a Simone Palombi, attaccante virtualmente granata da un paio di giorni, ma che sembra ancora un po' scettico di accettare la proposta del patron consapevole del fatto che a Salerno non avrebbe il posto assicurato soprattutto se, come si spera, dovesse arrivare anche un altro centravanti di esperienza. Al corrente di queste perplessità, il presidente biancoverde ha chiesto a Lotito di valutare tutto con calma e chiedendogli di attingere dalla rosa dell'Avellino per rinforzare la Salernitana: proposto il centrocampista Paghera, assistito da Mario Giuffredi e da tempo con la valigia pronta. Stesso discorso per Moretti, calciatore vicinissimo alla Salernitana esattamente un anno fa che sembra non rientrare nei piani dell'allenatore. E' chiaro, però, che per rinunciare a Palombi la Salernitana potrebbe chiedere al sodalizio irpino un rinforzo in attacco; Bidaoui piace e non poco alla dirigenza, ma tatticamente è difficile inquadrare per Colantuono. Su Ardemagni, smentite di rito a parte, sono state chieste informazioni già a fine dicembre, ma Taccone vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno per dargli la possibilità di sbloccarsi e riscattarsi dopo un negativo girone d'andata. L'ex bomber del Perugia, inoltre, sa bene che la torcida granata non lo accoglierebbe calorosamente dopo i cori poco simpatici che hanno preceduto il derby poi vinto con merito dalla Salernitana.

Attenzione a possibili operazioni a sorpresa: stasera Taccone ha lasciato intendere che l'Avellino segue con interesse l'evolversi della vicenda Rosina e Lotito, in caso di acquisizione, sarebbe disposto fino a giugno a partecipare al pagamento di parte dell'ingaggio cedendolo successivamente ad una cifra assai accessibile. Novellino, inoltre, ha chiesto il centrocampista Signorelli: in questo caso potrebbe concretizzarsi lo scambio con Paghera, appetito anche da Foggia, Entella ed Ascoli in cadetteria. Non è finita qui: sul finire del mercato la dirigenza biancoverde potrebbe chiedere informazioni su Nunzio Di Roberto, attaccante che ha trovato pochissimo spazio a Salerno e che, continuassero così le cose, potrebbe fare valutazioni diverse. La sensazione, dunque, è che sull'asse Salerno-Avellino possa accadere davvero di tutto.

Gaetano Ferraiuolo