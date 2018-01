Manniello: c'era anche la Salernitana su Mastalli Parla il patron delle vespe

Come abbiamo rimarcato più volte anche durante la scorsa estate, in serie C si sta mettendo in mostra un talento dal futuro assicurato e che fa gola a diverse società cadette. A luglio fu proprio la Salernitana a chiedere per prima alla Juve Stabia informazioni su Alessandro Mastalli, centrocampista di qualità diventato in poco tempo beniamino del pubblico del Menti a caccia della grande occasione per fare il grande salto e vivere un momento di svolta della sua carriera. Durante la trasmissione 0825 in onda ieri sera su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), il presidente gialloblu Francesco Manniello ha fatto il punto della situazione descrivendo le caratteristiche tecnico-tattiche del giocatore e confermando il sondaggio dei granata: "Mastalli ha la testa del calciatore, è un ragazzo eccezionale e si vede che viene da una società seria come il Milan. Proviene dalla scuola di un club sano, importante e che cura non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello umano. E’ una persona educata, che si fa voler bene da tutti e che presto raggiungerà la serie A senza alcun tipo di problema. Dal punto di vista tecnico è una mezz’ala che sa fare tutte e due le fasi, ogni anno garantisce anche un buon numero di gol: sta migliorando tanto anche in fase difensiva, ha personalità al punto da indossare la fascia di capitano già a 21 anni. E’ un destro che sta lavorando anche per affinare il piede sinistro, diventerà un atleta molto completo. Incontro con Taccone? E’ un mio cliente, vedremo di cosa parleremo. Secondo me non dobbiamo correre troppo, non c’è nessuna trattativa: con il presidente mi sento per tanti motivi, ma è tutto fermo. Ce lo hanno chiesto Foggia e Salernitana, stiamo parlando di un ragazzo che ha un grosso futuro davanti, ma sta bene qui a Castellammare. Se arriva un’offerta irrinunciabile, ci penseremo: se va via, è solo a titolo definitivo". Il prezzo del cartellino è superiore ai 200mila euro e non saranno accettate contropartite tecniche.

Gaetano Ferraiuolo