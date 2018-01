Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

Il Mattino apre parlando dell’accordo tra Salernitana e Palombi, che verrà perfezionato oggi a Roma dal ds Fabiani. Dopo, la Salernitana si concentrerà sulle uscite, utili a ricavare un tesoretto per puntare sul grande none in attacco: si parla sempre dei soliti La Mantia e Calaiò, con Raicevic (messo in lista di sbarco dalla Pro) attenzionato. A centrocampo oltre a Barillà del Parma, potrebbe interessare anche Cinelli, ventinovenne centrocampista di proprietà del Chievo, parcheggiato senza fortune alla Cremonese.

La Città fa un sunto sui tanti elementi che la Salernitana tenterà di piazzare in questa sessione invernale: Odjer è seguito tra tre squadre (Novara, Foggia e Cesena), Della Rocca interessa alla triestina di Sannino. Kadi, Popescu, Cicerelli e Rizzo sono richiesti dalla Sambenedettese, ma per quest’ultimo c’è stato anche un sondaggio del Cesena. Rodriguez piace alla Pro Vercelli, mentre il pressing dell’Entella per Gatto è sempre più forte. Nella lista degli esuberi anche Rosina e Zito: sul primo ieri si è fatto avanti Taccone (presidente dell’Avellino), mentre il secondo ha poco mercato vista l’età e l’ingaggio.

La Gazzetta dello Sport parla della situazione legata ad Emanuele Calaiò, con l’arciere che avrebbe rifiutato la destinazione Foggia, preferendo una possibile chiamata dai granata. Ancora percorribile la pista che porta a Salzano del Bari.

Il Corriere dello Sport dà per imminente il passaggio di Gatto all’Entella. Per Palombi si aspetta solo l’ufficialità, con l’attaccante atteso a Cascia tra oggi e domani. In entrata interessa il giovane centrocampista Bove della Sambenedettese, dove la Salernitana potrebbe parcheggiare diversi elementi durante questa finestra di mercato.

Redazione sport