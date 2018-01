Inchiesta Granatissimi: vota il gol più bello del 2017 Scegli nella lista dei dieci gol scelti dalla nostra redazione, oppure indica tu quale preferisci

Vota il gol più bello del 2017. Scegli nella lista dei dieci gol scelti dalla nostra redazione, oppure indica tu quale preferisci. Puoi esprimere la tua preferenza sulla nostra pagina Facebook. Domani durante la puntata di Granatissimi, in onda sul canale 696 di Otto Channel ogni martedì alle ore 21, leggeremo il risultato finale.

Di seguito l'elenco dei dieci gol inseriti a caso nella lista.

- Riccardo Bocalon, Salernitana-Ternana (2017-18): la rete del momentaneo 2-2

- Matteo Ricci, Salernitana-Cremonese (2017-18): bravo a battere il portiere con un tiro di punta e ad infilare il pallone all’incrocio dei pali proprio sotto la curva Sud

- Joseph Minala, Avellino-Salernitana (2017-18): in questa speciale classifica non possiamo non inserire la rete che ha fatto impazzire Salerno e tutti i tifosi.

- Riccardo Bocalon, Carpi-Salernitana (2017-18): nella sfida di coppa Italia, tiro perfetto all’incrocio dei pali imprendibile per Colombi

- Mattia Sprocati, Avellino-Salernitana (2017-18): ha preso palla a metà campo, ha saltato tre avversari e ha trafitto il portiere con una conclusione in diagonale imprendibile e quanto mai precisa

- Mattia Sprocati, Salernitana-Pescara (2017-18): uno dei pezzi pregiati del vastissimo repertorio con il pallone calciato con assoluta precisione

- Alessandro Rossi, Salernitana-Bari (2017-18): il gesto tecnico è assai simile a quello riprodotto sulle bustine delle figurine Panini.

- Ronaldo, Perugia-Salernitana (2016-17): primo e unico gol della sua esperienza salernitana, una sassata dai 30 metri inutile ai fini del risultato e della classifica, ma di una bellezza estrema

- Massimo Coda, Salernitana-Avellino (2016-17): il sinistro al volo di Coda è un’azione da antologia del calcio

- Massimo Coda, Salernitana-Spezia (2016-17): la specialità della casa, il tiro a volo ad incrociare sul palo opposto.

Redazione Sport