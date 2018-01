Gatto lascia la Salernitana Ceduto il calciatore alla Virtus Entella

Come anticipato dalla nostra redazione, la Virtus Entella ha puntato decisamente su Leonardo Gatto. Il calciatore è stato ceduto alla società ligure, che gli ha proposto la firma di un triennale in scadenza a giugno 2020. Fabiani avrebbe voluto inserire nella trattativa in contropartita l'attaccante La Mantia, ma la proposta non è stata accettata dalla controparte. Quindi Gatto passa alla Virtus Entella per una cifra che si aggira intorno ai duecentomila euro. Domani il calciatore si aggregherà ai nuovi compagni. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport