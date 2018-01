Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: arrivato nelle marche l’attaccante Martinho, slitta a domani il giorno di Ganz.

Avellino: fissata per venerdì la data ultima per l’arrivo di Cabezas, Per Ndoj si temporeggia, intanto il presidente Taccone ha espresso interesse per Rosina della Salernitana. Interessano anche Selasi e Nicola Rigoni per il centrocampo.

Bari: dopo Balkovec, oggi in ritiro c’era un'altra faccia nuova. Si tratta di Liam Henderson, centrocampista scozzese classe '96, ex Celtic, che sarà valutato da Grosso.

Brescia: sempre più concreto l’interesse per Embalo, molto vicino anche Mazzotta.

Carpi: chiuso l’ingaggio di Luigi Palumbo, centrocampista classe '91 svincolatosi dal Monterosi. Si raffredda la pista che portava al difensore Bani del Chievo.

Cesena: domani sarà il giorno di Saugher. Si sonda ancora il mercato per cercare il sostituto di Konè, ormai destinato a partire.

Cittadella: veneti presi d’assalto, oltre a Chiaretti (richiesto da Lecce ed Alessandria), nelle ultime ore sondaggi anche per Arrighini e Vernier. Il primo interessa al Novara, il secondo al Sassuolo.

Cremonese: ad un passo l’ingaggio del difensore Stefan Bajic dal Trapani.

Empoli: anche i toscani si inseriscono nella corsa per Sabelli, fino a ieri ad un passo dal Brescia.

Foggia: ufficiale l’arrivo del centrocampista Leandro Greco, ora Vacca può partire. Presto sarà la volta di Zambelli.

Frosinone: si prova a soffiare il difensore Sabelli dalle grinfie del Brescia.

Novara: solo questione di ore per Da Cruz al Parma, Arrighini potrebbe essere il sostituto. Per la difesa interessa Bernardini, in scadenza di contratto con la Salernitana.

Palermo: colpo in difesa per i rosanero, ingaggiato Corentin Fiore, Il difensore classe 1995 arriva dallo Standard Liegi. Occhi puntati anche su Ohi Omoijuanfo, punta classe 1994 dello Stabaek.

Parma: praticamente chiuso l’ingaggio di Da Cruz dal Novara. Calaiò ha richieste da diverse squadre cadette. In uscita anche Siligardi.

Perugia: chiesto il giovane Riccardo Baroni, centrale difensivo classe '98 scuola Fiorentina.

Pescara: il presidente annuncia la cessione di Ganz all’Ascoli, vicino anche l’addio di Mazzotta. In entrata interessa sempre Mariani del Lugano.

Pro Vercelli: saltata la trattativa per Adejo, Raicevic in partenza.

Spezia: il tecnico Longo oggi ha parlato di mercato “ragionato”, facile prevedere quindi pochi colpi per i liguri. In uscita Acampora richiestissimo.

Ternana: si raffredda la pista che portava a Mattia Sanzone (’97) del Rende. Ingaggiato intanto a titolo definitivo dalla Lazio il giovane Davide Paglia, centrocampista classe 2000, ex capitano degli Allievi della società biancoceleste.

Venezia: dopo aver praticamene chiuso per Firenze della Pro Vercelli, i lagunari potrebbero sferrare un altro colpo in attacco, con Floro Flores in cima alla lista dei desideri.

Virtus Entella: praticamente chiuso l’accordo per Gatto della Salernitana, si tenta anche il colpo Arrighini dal Cittadella.

Simone Gallo