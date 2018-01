Di Roberto sul mercato, Odjer verso la Puglia Della Rocca potrebbe riabbracciare Sannino in serie C

Dopo aver chiuso per la cessione di Leonardo Gatto alla Virtus Entella e per quella di Rodriguez alla Pro Vercelli tramite il Chievoverona, la Salernitana è pronta ad ufficializzare a stretto giro di posta altri movimenti in uscita. E' notizia di questi minuti che il tecnico Stefano Colantuono, in procinto di affidarsi ad un altro modulo che non prevede esterni offensivi, abbia dato il placet per la cessione dell'attaccante Nunzio Di Roberto, vincolato alla Salernitana da un altro anno e mezzo di contratto e scontento per aver giocato pochissimo rispetto alle aspettative. Dopo il timido sondaggio dell'Avellino, hanno bussato alla porta del procuratore il Cittadella (club nel quale ha già giocato e anche ad ottimi livelli), l'Ascoli e il Brescia, destinazioni assolutamente gradite per l'importanza della piazza e per la possibilità di percepire almeno lo stesso stipendio garantitogli da Lotito e Mezzaroma. Analogo destino potrebbe capitare anche ad Alex, prelevato a zero euro dal ds Fabiani in estate, ma al momento non propriamente ben visto da Colantuono dal punto di vista tecnico-tattico. Il ritorno in patria non è totalmente pista da escludere, in queste ore anche la Pro Vercelli avrebbe chiesto informazioni ragionando sulla base di un prestito, ma la sensazione è che alla fine resterà a Salerno sperando di scalare posizioni nelle gerarchie del tecnico.

Detto ampiamente dell'affare Mantovani-Bologna previsto per giugno e del forte interesse della Roma per Sprocati (in cambio oltre un milione di euro e tutto il cartellino di Ricci), confermiamo il sondaggio dell'Avellino per Franco Signorelli, pista tuttavia più fredda rispetto a qualche giorno fa anche a causa dello scetticismo della società granata nei confronti di Paghera, offerto come contropartita tecnica. Anche Odjer potrebbe lasciare Salerno: su di lui ci sono il Bari e il Foggia, a caccia di un centrocampista di temperamento e ancora piuttosto giovane. Della Rocca, invece, potrebbe riabbracciare Sannino, suo grande estimatore: Trieste è piazza che affascina, i buoni rapporti tra Fabiani e il ds Milanese potrebbero favorire l'accelerata decisiva, ma il calciatore aspetta l'Ascoli ed eventuali piste estere perchè preferirebbe non scendere di categoria. Zito e Rosina, come detto, hanno puntato i piedi e vogliono onorare il contratto in essere, la Samb ci proverà fino alla fine per Kadi, Cicerelli e Bocalon, Rizzo anche oggi ha sentito Capuano e dovrà dare una risposta entro mercoledì. Perico, infine, è nel mirino del Brescia di Cellino.

Gaetano Ferraiuolo