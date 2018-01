Ritiro Cascia: primo giorno di preparazione Lavoro differenziato per Rosina e Tuia a Salerno

E’ ripresa oggi la preparazione della Salernitana. Dopo essere partiti questa mattina alla volta di Cascia, gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto nel pomeriggio un lavoro atletico di messa in moto. La preparazione riprenderà domani con una doppia seduta al via alle ore 10:00. A Salerno hanno svolto lavoro specifico in palestra Rosina e Tuia, mentre Orlando e Della Rocca si sono sottoposti a fisioterapia.

Redazione Sport