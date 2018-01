Stasera Granatissimi, in onda sul canale 696 di Otto Channel Per fare domande agli ospiti scrivi sulla nostra pagina FB o telefona al numero 089252486

Torna questa sera "Granatissimi", la trasmissione interamente dedicata alla Salernitana e alla sua splendida tifoseria a cura del giornalista Maurizio Grillo, in onda ogni martedì alle ore 21 su Otto Channel, canale 696 del digitale terrestre, e visibile anche in streaming

A condurre ci sarà come sempre la giornalista Giovanna Di Giorgio, in studio Mario Landi, allenatore Under 16 della Salernitana, il consulente di mercato Vito Giordano e il giornalista di Otto Channel Massimiliano Grimaldi.

Si parlerà di Serie B, dell'andamento della squadra granata nel girone di andata e, ovviamente, di calciomercato, con le ultime news. Inoltre sono previsti interventi telefonici con addetti ai lavori e verrà proposto il sondaggio: "Vota il gol più bello del 2017”. Per rispondere al sondaggio o per interagire con i nostri ospiti, telefona in diretta al numero 089252486 o commenta sulla nostra pagina Facebook. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Redazione Sport