Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

Il Mattino ha aperto la pagina sul mercato granata con la conferma della presenza di Palombi nel ritiro di Cascia. Il giovane attaccante scuola Lazio da oggi lavorerà con i suoi nuovi compagni. Per l’attacco, oltre ai soliti nomi, torna d’attualità il profilo di Cocco (’86), vecchio pallino di Fabiani. Sempre in casa Pescara sondato il giovane Cappelluzzo (’96), e si parla di un altro interessante prospetto come Manconi (’94) del Carpi. In uscita dice addio ai granata Leonardo Gatto, il quale passa alla Virtus Entella a titolo definitivo dietro un biennale con opzione per il terzo anno.

La Città, oltre a confermare l’addio di Gatto, parla di un’inaspettata situazione precaria attorno al difensore Alessandro Tuia. L’ex Lazio è in scadenza a giugno, e non avendo avuto rassicurazioni sul rinnovo, si starebbe guardando attorno alla ricerca di una possibile destinazione, con la silente approvazione della società. Un altro in scadenza è Bernardini, su di lui ci sono gli occhi del Novara pronto ad accaparrarselo.

Anche Le Cronache ipotizza una possibile partenza per Tuia, con il Foggia che avrebbe espresso interesse per il difensore. Si continua a parlare della situazione legata al futuro di Rosina, con l’ex Zenit apprezzato da Taccone (presidente dell’Avellino). Gli irpini, il cui vero obiettivo è Signorelli, sarebbero disposti a liberare i granata dall’esoso ingaggio di Rosina, ed offrire in cambio Paghera, con il centrocampista venezuelano, arrivato in estate a Salerno, incluso nel pacchetto. Una trattativa decisamente articolata, ma il calciomercato è fatto anche di questi compromessi.

Il Corriere dello Sport approfondisce la situazione legata al rinnovo di Bernardini, con le dichiarazioni di Fabiani sull’offerta di prolungamento fino al 2020, e con la risposta del procuratore del difensore, il quale conferma la trattativa. Anche il Corriere conferma l’interesse dei granata per due profili del Pescara; ovvero i già citati Cocco e Cappelluzzo. In uscita Della Rocca sempre più prossimo all’addio.

Redazione sport