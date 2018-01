TMW rilancia: Salernitana su un difensore Non arrivano conferme ufficiali, ma....

Stando a quanto riportato in questi minuti dal sito Tuttomercatoweb, la Salernitana è a caccia di un difensore centrale che possa permettere a mister Colantuono di cambiare modulo e passare al 3-5-2. Il nome nuovo è quello di Michele Pellizzer, 29 anni il prossimo 22 maggio attualmente in forza alla Virtus Entella. Il sodalizio granata avrebbe offerto un contratto di un anno e mezzo con opzione, ma da via Allende non arrivano conferme in questo senso e se ne riparlerà eventualmente per la fine di questa settimana. La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha contattato la dirigenza ligure che, pur preferendo non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ha confermato il buon esito della trattativa con Leonardo Gatto, ma attualmente ha escluso che qualche calciatore biancazzurro possa fare il percorso inverso e firmare per la Salernitana. A Fabiani piaceva molto La Mantia, ritenuto incedibile dal tecnico Alfredo Aglietti. Per Pellizzer, dunque, la classica voce di corridoio tipica di questo periodo particolare: il tempo dirà se si tratta di un'ipotesi giornalistica o di una chiacchierata informale destinata a tramutarsi in trattativa. Alla società il compito di trovare sul mercato un centrale affidabile, di piede mancino e che, magari, sappia anche impostare l'azione. Intanto Tonucci, accostato alla Salernitana da qualcuno nei giorni scorsi, è un nuovo difensore del Foggia: come più volte rimarcato, la società granata non lo aveva mai contattato.

Gaetano Ferraiuolo