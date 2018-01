Ritiro Cascia: Colantuono valuta la condizione dei calciatori Oggi doppia seduta per gli uomini a disposizione del tecnico granata

Prosegue la preparazione della Salernitana nel ritiro di Cascia. Doppia seduta quest'oggi per i granata che hanno un nuovo compagno aggregato. Si tratta di Simone Palombi, nuovo “acquisto” non ancora ufficializzato dalla società. In mattinata la squadra ha iniziato la preparazione sottoponendosi a test atletici: Colantuono vuole valutare la condizione dei suoi dopo la sosta natalizia.

Nel pomeriggio la rosa a disposizione del tecnico ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento prima di essere impegnata con partite tattiche e una partita per il possesso palla. L’allenamento è terminato con la classica partitella finale. La preparazione riprenderà domani alle ore 10:00 ancora con una doppia seduta. La fase del ritiro terminerà sabato 13 gennaio.

