Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: restyling in attacco, dopo Martinho, ufficializzato anche Simone Ganz. Ceduto Cinaglia.

Avellino: irpini sempre a caccia di un centrocampista. Sondato Nicola Rigoni, ma è Signorelli l’obiettivo numero uno. Per il venezuelano i biancoverdi potrebbero anche liberare i granata dall’ingaggio di Rosina, ed offrire il cartellino di Paghera come contropartita. Clamorosa ipotesi di scambio anche con il Frosinone, con Laverone e Russo interessati.

Bari: i pugliesi stanno provando a convincere Orsolini a tornare in serie cadetta, c’è da battere la concorrenza dell’Helals Verona.

Brescia: nessuna novità per Mazzotta e Sabelli, entrambi sarebbero stati sondati anche da altre società. Spunta il nome di Gustafson del Torino per il centrocampo.

Carpi: vicino l’ingaggio del giovane Zinedine Machach, in arrivo dal Napoli.

Cesena: questione di ore per Saugher, accettata l’offerta del Frosinone per Konè.

Cittadella: ingaggiato il terzino, classe '93, Matteo Liviero, cresciuto nelle giovanili della Juventus.

Cremonese: preso Cinaglia dall’Ascoli. Ora l’obiettivo numero uno è il centrocampista Mora della Spal.

Empoli: si cercando profili di esperienza Giuseppe Rizzo della Salernitana e Filippo Falco del Perugia. In difesa l’obiettivo è Dainelli del Chievo.

Foggia: dopo l’ufficialità per Greco di ieri, oggi è toccato a Zambelli e Tonucci. I pugliesi però non si fermeranno qui, ed in uscita recupereranno liquidi con le cessioni di Vacca e Coletti.

Frosinone: i ciociari sembrano averla spuntata nel duello di mercato per il centrocampista Koné del Cesena.

Novara: per sostituire Da Cruz, ceduto al Parma, i piemontesi hanno messo nel mirino Matteo Mancosu, ex Trapani, attualmente in forza ai canadesi del Montreal Impact.

Palermo: ufficializzato l’arrivo di Fiore. In programma un incontro per definire la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante del Venezia, Stefano Moreo, in Sicilia.

Parma: i ducali tentano di soffiare Mazzota al Brescia sul fotofinish. Nel frattempo ufficializzano Da Cruz e stanno per chiudere Chiricò e Vacca.

Perugia: ufficiale Germoni in prestito dalla Lazio.

Pescara: processo di ridimensionamento in Abruzzo, dopo Ganz, sono diversi i giocatori in uscita. In entrata il Pescara ha prelevato in prestito dall'Atalanta l'estremo difensore sloveno, classe '99, Mateusz Vidovsek.

Pro Vercelli: il club piemontese ha chiuso per l'arrivo di Massimiliano Gatto. Classe '95, l'anno scorso a Pisa, arriva in prestito dal Chievo.

Spezia: in lista di sbarco Acampora: per sostituirlo i liguri stanno pensando a Salzano del Bari e Giacomelli del Vicenza.

Ternana: presentato il difensore Michele Rigione, arrivato in prestito dal Chievo.

Venezia: si cerca il grande colpo in attacco, Floro Flores e Galabinov i sogni nel cassetto.

Virtus Entella: si attende solo l’ufficialità per l’ingaggio di Leonardo Gatto, in arrivo dalla Salernitana.

Simone Gallo